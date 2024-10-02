В Калининградской области началась серийная сборка отечественных смартфонов

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Серийная сборка российских мобильных устройств НПО «Цифровые Телевизионные Системы» в Гусеве Калининградской области стартовала в начале сентября. Как подчеркнули в пресс-службе GS Group, производство ведётся со скоростью 1 смартфон в минуту, в результате 30 сентября завод отгрузил заказчику партию из 10 000 устройств.

Речь идет о защищенных корпоративных смартфонах R570E под управлением ОС Аврора. Устройства предназначены для автоматизации работы сотрудников, в том числе в сложных условиях. Смартфон (IP68) устойчив к влаге, пыли и физическим воздействиям (падению, ударам и т. д. ). Устройства оснащены встроенными сканерами лица и отпечатков пальца, акселерометром, гироскопом, датчиками освещенности и приближения. Аккумулятор имеет ёмкость 5080 мА·ч. Смартфоны серии R570E включены в реестр Минпромторга России.

Генеральный директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев рассказал:

В случае со смартфонами Fplus высокую скорость сборки обеспечила масштабная модернизация завода, стартовавшая в марте этого года. В дооснащение производства холдинг GS Group инвестировал 182 млн рублей. Поступательное перемещение контрактной сборки на российские площадки последовательно приближает нас к импортонезависимости в радиоэлектронике.

Иллюстрация: GS Group

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