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Электроника, электротехника и приборы

В Калининградской области началась серийная сборка отечественных смартфонов

 © media.ixbt.site

Серийная сборка российских мобильных устройств НПО «Цифровые Телевизионные Системы» в Гусеве Калининградской области стартовала в начале сентября. Как подчеркнули в пресс-службе GS Group, производство ведётся со скоростью 1 смартфон в минуту, в результате 30 сентября завод отгрузил заказчику партию из 10 000 устройств.

Речь идет о защищенных корпоративных смартфонах R570E под управлением ОС Аврора. Устройства предназначены для автоматизации работы сотрудников, в том числе в сложных условиях. Смартфон (IP68) устойчив к влаге, пыли и физическим воздействиям (падению, ударам и т. д.). Устройства оснащены встроенными сканерами лица и отпечатков пальца, акселерометром, гироскопом, датчиками освещенности и приближения. Аккумулятор имеет ёмкость 5080 мА·ч. Смартфоны серии R570E включены в реестр Минпромторга России.

Генеральный директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев рассказал:

В случае со смартфонами Fplus высокую скорость сборки обеспечила масштабная модернизация завода, стартовавшая в марте этого года. В дооснащение производства холдинг GS Group инвестировал 182 млн рублей. Поступательное перемещение контрактной сборки на российские площадки последовательно приближает нас к импортонезависимости в радиоэлектронике.

Иллюстрация: GS Group

https://www.kal..._medium=desktop

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Источник: https://www.ixbt.com/news/2024/10/0...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

GS Group, Калининградская область, Гусев, Цифровые Телевизионные Системы, ОС Аврора, R570E
  • Badassgoliath Badassgoliath
    02.10.2410:29:42

    Поступательное перемещение контрактной сборки на российские площадки последовательно приближает нас к импортонезависимости в радиоэлектронике.

    Маленький шажок, хотя и необходимый.

    #1289780
  • Нет аватара mikr
    02.10.2415:14:56

    Не раскрыт самый важный вопрос — процент локализации. И надо понимать, что использование импортного процессора практически обнуляет идею защиты конфиденциальности.

    #1289810
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