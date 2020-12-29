Кировская молочная мегаферма открыла новые телятники

В двух телячьих деревнях и пяти телятниках будут находиться 2400 животных.

Самая крупная в области молочная ферма в Немском районе под конец 2020 года запустила свой первый этап по созданию животноводческих объектов замкнутого цикла.

Мегаферма в Немском районе Кировской области на 3100 голов КРС обеспечивает замкнутый цикл производства. Для обеспечения потребностей по ремонту стада, а также для полной реализации генетического потенциала животных необходимо создавать оптимальные условия кормления и содержания на протяжении всей жизни. Особенно важно дать правильный старт в начале жизни будущей высокопродуктивной корове.

Новые объекты полностью соответствуют этим требованиям. В общей сложности в новых современных помещениях разместят 2400 голов молодняка.

Животных в новом комплексе разместят строго по половозрастным группам. В каждом телятнике обеспечены оптимальные условия кормления и содержания именно для этой группы животных. Это даст возможность получать среднесуточные привесы на уровне 835 грамм за весь период выращивания, осеменить телку в 14 месяцев с весом 385 кг и получить высокопродуктивную корову всего за 23 месяца.

Проектная мощность мегафермы в Немском районе Кировской области — 3100 голов. Валовый надой в сельхозпредприятии 54,5 тысячи кг в день при продуктивности одной коровы 23,7 кг.