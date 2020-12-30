ТМХ отправил заключительную партию вагонокомплектов в Казахстан

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг», ТМХ) отправил в адрес казахстанского ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар» заключительную партию вагонокомплектов пассажирских вагонов локомотивной тяги, доведя объём поставок за 2020 год до 100 единиц. Об этом сообщается в пресс-релизе ТМХ.

Партия включает в себя комплекты 42 некупейных вагонов и 8 купейных вагонов. Их финальная сборка будет осуществлена на производственных площадях «Тулпара». Ещё 50 вагонокомплектов были отправлены в Казахстан летом этого года.

Всего с начала 2019 года ТВЗ изготовил и отправил в адрес ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар» более 200 вагонокомплектов.Собранные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч и эксплуатацию на протяжении не менее 40 лет. Они произведены из безопасных материалов, оборудованы датчиками противопожарной системы и установкой пожаротушения с использованием запаса воды из системы водоснабжения.

Подвижной состав оснащён системой накопления и передачи диагностической информации, а также поездной и вагонной магистралью системы контроля, диагностики и управления.Вагоны оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетами, WiFi-роутерами, USB-розетками.

Системы вентиляции оснащаются установками обеззараживания воды и воздуха, которые очищают воздух с помощью амальгамных бактерицидных ультрафиолетовых ламп высокой мощности. Устройства прошли полный цикл испытаний в профильном институте Всероссийского НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора.