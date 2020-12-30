Ростех изготовил демонстратор отечественного двигателя для Ка-226Т

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Демонстратор нового отечественного двигателя ВК-650 В, который заменит импортные силовые установки для вертолетов Ка-226Т, собран и установлен на испытательный стенд на «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации. Завершается его подготовка к инженерным испытаниям.

Двигатель ВК-650 В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна его установка на вертолеты «Ансат-У», VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. В 2023 году агрегат планируется сертифицировать, а к 2024-му — начать его серийное производство.

В составе испытательного стенда смонтирована новая силовая рама и гидротормоз, установлена топливо-масляная система, специально спроектированная для размерности двигателя ВК-650 В, оборудована современная пультовая.

«Стенд для испытаний создан в очень сжатые сроки, в проекте участвует большая кооперация предприятий ОДК и Ростеха. Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, имеющий оптимальное сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. Планируем в 2021-2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 году получить сертификат на этот двигатель, после чего начать серийное производство», — сказал заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

По результатам предстоящих тестов будет проводиться доводка конструкции двигателя. Силовая установка по своим характеристикам не будет уступать зарубежным аналогам, а также в перспективе будет адаптирована для использования с беспилотниками и легкими самолетами.

В кооперации по проекту создания ВК-650 В принимают участие предприятия ММП им. В.В. Чернышева, ОДК-УМПО и производственный комплекс «Салют», а также КЭМЗ, входящий в Госкорпорацию Ростех. В частности, специалисты ММП имени В.В. Чернышева предоставили «ОДК-Климов» детали центробежного компрессора, ОДК-УМПО изготовило ротор свободной турбины, камеру сгорания и узел опор турбин, а ПК «Салют» поставил первый образец редуктора.