Очередной Ту-214 совершил первый полёт

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В Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64533, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 33-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 87-й самолёт семейства Ту-204/214

© Фото из открытых источников