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Авиация

Очередной Ту-214 совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

В Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64533, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 33-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 87-й самолёт семейства Ту-204/214

 © Фото из открытых источников

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Ту-214, Туполев, КАПО им. С.П. Горбунова, ОАК
  • Нет аватара mrrhyde
    30.12.2020:05:59

    Количество пилотов - 3?

    И для кого сделан?

    #1220578
    • Clausson Clausson
      30.12.2020:33:47

      пилотов — 3?

      С чего бы это?

      Самолет изначально проектировался под двух пилотов. Третье кресло (бортинжинера) поставили по требованию Аэрофлота. Начиная с модификации Ту-204СМ экипаж стандартно — два пилота.

      И для кого сделан?

      Вероятно, для президентского отряда.

      Отредактировано: Clausson~20:39 30.12.20
      #1220582
      • Нет аватара mrrhyde
        30.12.2020:51:42

        Так никто ж об этом не пишет. В вики инфа, что 2 пилота только у 204см

        #1220586
      • Нет аватара sprototype
        30.12.2021:39:38

        Начиная с модификации Ту-204СМ экипаж стандартно — два пилота.

        И ею же и заканчивая. У Ту-214 — 3 человека. Ту-204СМ это значительно более свежая версия в семействе по сравнению с Ту-214.

        Отредактировано: sprototype~21:40 30.12.20
        #1220594
  • Нет аватара termometrix
    30.12.2020:21:18

    Лебедь.

    #1220580
  • Нет аватара BRO
    30.12.2021:38:05

    Интересно что будет с ТУ-204, когда МС-21 пройдет все испытания и станет полностью отечественным.

    #1220593
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