В России испытали секретное «Изделие 715»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kSd

В России состоялись успешные испытания перспективной гиперзвуковой ракеты, коренным образом расширяющей ударные возможности дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, получившего прозвище «Шило». На что способно «Изделие 715» и чем оно лучше ракеты Х-32 — расскажем в этом видео.

sonar2050.org