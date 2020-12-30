В России испытали секретное «Изделие 715»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kSd
В России состоялись успешные испытания перспективной гиперзвуковой ракеты, коренным образом расширяющей ударные возможности дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, получившего прозвище «Шило». На что способно «Изделие 715» и чем оно лучше ракеты Х-32 — расскажем в этом видео.
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