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Судостроение и судоходство

Итоги 2020 года: закладка новых кораблей

 © Фото из открытых источников

1. 2. Универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900

Заложены 20.07.2020 на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького"(ООО СЗ «Залив»).

Технические характеристики:*

Водоизмещение 25 000 т стандартное и 28 000 т полное

Длина 220,0 м

Ширина 33,0 м

Осадка 5,0 м

Скорость хода 22 узла (полная)

Дальность плавания 6000 морских миль

Автономность плавания 60 суток

Экипаж 320 человек

Десантовместимость до 1000 морпехов, до 75 единиц боевой техники, до 6 десантных катеров в доковой камере

Вооружение:*

Артиллерия 1x1x100 мм АУ А-190

Зенитная артиллерия 3 x ЗРАК «Палаш»,2 x ЗРК «Панцирь-МЕ»

Авиационная группа более 20 вертолётов в палубном ангаре

*Изображение и характеристики в разных источниках разнятся. Приведены средние данные.

 © ic.pics.livejournal.com

3.4. Многоцелевые атомные подводные лодки «Владивосток» и «Воронеж» проекта 885 «Ясень»

Заложены 20.07.2020 на ОАО «ПО «Севмаш» (Северодвинск).

Заводские № 927, 928

Проектант — ОАО СПМБМ «Малахит» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное: 9500 т.

Водоизмещение подводное: 11800 т.

Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов

Глубина погружения (рабочая): 520 м.

Глубина погружения (предельная): 600 м.

Дальность плавания: неограничена

Автономность: 100 суток

Экипаж: 85 человек

Вооружение:

10×4 ВПУ и 8 533-мм торпедных аппаратов, РК «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

 © Фото из открытых источников

5. 6. Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350.

Заложены 20.07.2020 на ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводские № 927, 928

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

На кораблях имеются взлётно-посадочные площадки и ангары для вертолёта.

Вооружение:

3x8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27

7. Малый ракетный корабль «Павловск» проекта 22800.

Заложен 29.07.2020 на ПАО «Амурский судостроительный завод"(Хабаровский край)

Заводские № 203

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 39 человек

Вооружение:

один УКСК (8 ячеек)

один 76-мм артустановка АК-176МА

один ЗРПК «Панцирь-М»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

 © bastion-karpenko.ru

8. Минный тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700.

Заложен 24.07.20 на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург)

Заводской № 528

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10,2 м, осадка — 2,7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

 © Фото из открытых источников

9. Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910.

Заложен 26.03.20 на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск)

Заводской № 202

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1000 т.

Главные размерения: длина — 56,4 м, ширина — 11,2 м, осадка — 2,9 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 2000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 17+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

 © syria.mil.ru

10. 11. Противодивессионные катера проекта 21980.

Заложены 07.08.20 на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан)

Заводской № 991,992

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

 © Фото из открытых источников

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ВМФ, 23900, 885М, 22350, 22800, 12700, 19910, Итоги2020
  • Нет аватара altman66
    31.12.2010:57:12

    Еще гидрографический катер проекта 23370 Г КАМПО пока без наименования

    https://sudostr...osti/31067.html

    #1220640
  • user78 user78
    31.12.2011:57:05

    1. 2. Универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900

    Заложены 20.07.2020 на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького"(ООО СЗ «Залив»).

    Технические характеристики:*

    Водоизмещение 25 000 т стандартное и 28 000 т полное

    Тут надо поправить. Вчера была новость, что водоизмещение будет не 25-28 тыс. тонн как сообщалось ранее, а 40 тысяч тонн:

    Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев

    30.12.2020

    Водоизмещение универсальных десантных кораблей — вертолетоносцев, строящихся в Керчи, составит 40 тысяч тонн, в два раза больше, чем сообщалось ранее, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

    «Под руководством президента Российской Федерации были заложены два универсальных десантных корабля нового проекта водоизмещением 40 тысяч тонн каждый», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

    https://ria.ru/...1591490559.html

    То есть это уже уровень почти что авианесущего крейсера проекта 1143.4.    

    Отредактировано: user78~12:08 31.12.20
    #1220647
    • Нет аватара milmа
      31.12.2013:29:27

      Это как они переработали проект. Даже интересно, что в итоге они заложили…

      P. s. ,скорее всего, длина и ширина будут увеличены и силовая установка явно будет иной(не той, что указана на вики)

      #1220656
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