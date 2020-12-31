Итоги 2020 года: закладка новых кораблей
1. 2. Универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
Заложены
Технические характеристики:*
Водоизмещение 25 000 т стандартное и 28 000 т полное
Длина 220,0 м
Ширина 33,0 м
Осадка 5,0 м
Скорость хода 22 узла (полная)
Дальность плавания 6000 морских миль
Автономность плавания 60 суток
Экипаж 320 человек
Десантовместимость до 1000 морпехов, до 75 единиц боевой техники, до 6 десантных катеров в доковой камере
Вооружение:*
Артиллерия 1x1x100 мм АУ А-190
Зенитная артиллерия 3 x ЗРАК «Палаш»,2 x ЗРК «Панцирь-МЕ»
Авиационная группа более 20 вертолётов в палубном ангаре
*Изображение и характеристики в разных источниках разнятся. Приведены средние данные.
3.4. Многоцелевые атомные подводные лодки «Владивосток» и «Воронеж» проекта 885 «Ясень»
Заложены
Заводские № 927, 928
Проектант — ОАО СПМБМ «Малахит» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение надводное: 9500 т.
Водоизмещение подводное: 11800 т.
Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.
Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов
Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов
Глубина погружения (рабочая): 520 м.
Глубина погружения (предельная): 600 м.
Дальность плавания: неограничена
Автономность: 100 суток
Экипаж: 85 человек
Вооружение:
10×4 ВПУ и 8 533-мм торпедных аппаратов, РК «Оникс» и «Калибр-ПЛ».
5. 6. Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350.
Заложены
Заводские № 927, 928
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 5400 т.
Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.
Максимальная скорость хода: 29 узлов
Дальность плавания: 4000 миль
На кораблях имеются взлётно-посадочные площадки и ангары для вертолёта.
Вооружение:
3x8 ПУ УКСК РК «Калибр»
4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)
одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»
два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
1 вертолёт Ка-27
7. Малый ракетный корабль «Павловск» проекта 22800.
Заложен
Заводские № 203
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 39 человек
Вооружение:
один УКСК (8 ячеек)
один 76-мм артустановка АК-176МА
один ЗРПК «Панцирь-М»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
8. Минный тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700.
Заложен
Заводской № 528
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10,2 м, осадка — 2,7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
9. Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910.
Заложен
Заводской № 202
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1000 т.
Главные размерения: длина — 56,4 м, ширина — 11,2 м, осадка — 2,9 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 2000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 17+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
10. 11. Противодивессионные катера проекта 21980.
Заложены
Заводской № 991,992
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
Читайте также...
- Итоги 2019 года: закладка новых кораблей
- Итоги 2018 года: новые боевые корабли
- Строительство кораблей и катеров для ВМФ России
31.12.2010:57:12
31.12.2011:57:05
31.12.2013:29:27