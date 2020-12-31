В столице открыли станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро

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Ее открытие улучшит транспортное обслуживание 200 тысяч жителей районов Басманный и Соколиная Гора.

Строительство станции «Электрозаводская» в составе участка Большой кольцевой линии от «Нижегородской» до «Савеловской» началось в 2016 году. Она расположена в Басманном районе, недалеко от места пересечения Семеновской набережной и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).Станция «Электрозаводская» мелкого заложения, колонная, трехпролетная. Пассажиры смогут воспользоваться одним наземным вестибюлем, который ведет к Семеновской набережной, а также сделать пересадку на одноименные станции Арбатско-Покровской линии метро и пригородного железнодорожного сообщения (в перспективе — МЦД-3), пройдя около 200 метров пешком по улице.

До завершения строительства БКЛ станция будет функционировать в составе Некрасовской линии. Начиная с 31 декабря поезда ходят от станции «Некрасовка» до «Электрозаводской» БКЛ.

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Это десятая станция Большой кольцевой линии. По сути дела, треть работы завершена. Что еще очень важно: сделан огромный задел. Около 90 процентов тоннелей Большой кольцевой линии пройдено, две трети строительных работ выполнено. Так что задача на следующие годы — по 10 станций БКЛ запускать каждый год, чтобы основные работы закончить в 2022 году.

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Строительство подземной пересадки между станциями метро планируется завершить до конца 2022 года.

Пассажирская зона станции двухуровневая. Четыре лестницы ведут с платформы на верхний уровень, расположенный над правым перегонным тоннелем. Далее по эскалаторам, установленным в северном торце, пассажиры поднимаются в наземный вестибюль, а в будущем из центральной зоны смогут перейти в подземный переход, ведущий на станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро.

Одну из путевых стен станции украшает масштабное историческое панно «Битва героев» длиной 163 метра, на котором запечатлен собирательный образ защитника Древней Руси. Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. В сочетании с другими декоративными элементами — подсветкой и объемными конструкциями — это позволило создать целостную пространственную композицию. Два ряда колонн связывают продольные балки, в круглых сквозных проемах которых установлены станционные светильники.

Колонны облицованы полированными плитами из гранатового амфиболита (добывается в Карелии на месторождении Нигрозеро). Это минерал высокой плотности, он безопасен и который защищен от различных видов повреждений. Пол выложен полированными плитами из габбро-диабаза, лестницы — светло-серым гранитом.

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Прилегающую к станции территорию благоустроили. Площадь гранитного мощения составляет 10,6 тысячи квадратных метров, а дорожного покрытия — 10,5 тысячи квадратных метров. Также здесь провели озеленение (10,4 тысячи квадратных метров), установили 30 скамеек и 20 урн.

Также в границах котлована станции строят подземный паркинг, рассчитанный на 64 машино-места. Завершить строительство планируют в 2021 году.

В планах по развитию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» — строительство пешеходного моста через Яузу длиной почти 85 метров. Он соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. Мост предполагается возвести из легких современных материалов и остеклить полупрозрачным поликарбонатом. Благодаря ему метро станет доступнее для жителей Рубцовской набережной и соседних улиц.

Кроме того, в рамках создания ТПУ проведут реконструкцию улично-дорожной сети, в том числе Проектируемого проезда № 789 и Гольяновского проезда, обустроят плоскостные парковки и приведут в порядок прилегающую территорию. В состав коммерческой части ТПУ войдет комплекс зданий жилого и офисного назначения с открытыми террасами и паркингами.

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