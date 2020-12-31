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Ростех. Итоги 2020 года

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZdP9HsYiWFU

Главные события из жизни Госкорпорации Ростех в уходящем году
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZdP9HsYiWFU

Ростех
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