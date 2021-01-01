В Башкирии швейная компания открыла подразделение в г. Агидель

© rbsmi.ru

Региональный гарантийный фонд Башкортостана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказал гарантийную поддержку компании ООО «Метро». Предприятие из Нефтекамска шьет специальную, рабочую и форменную одежду для силовых структур, структурных подразделений МЧС, организаций в нефтегазовой, горно-обогатительной отраслях, для работников машиностроения и других сфер профессиональной жизни. Одежда востребована и реализуется по всей России. Компания постоянно развивается совершенствует производство. А сейчас ООО «Метро» открывает новое обособленное швейное отделение — в Агидели.

Кейс ООО «Метро» — пример комплексной поддержки бизнеса в Республике Башкортостан. Инфраструктура поддержки бизнеса в лице офиса Центра «Мой бизнес», Регионального гарантийного фонда, бизнес-шерифов городов Нефтекамска и Агидели сработала на «отлично». Воспользовавшись гарантийной поддержкой, предприниматель смог открыть швейное производство в моногороде Агидель и создать новые рабочие места. Последнее очень актуально для малых городов.

Предприниматель рассказывает о своем опыте сотрудничество с Центром «Мой бизнес».

— Недавно в Нефтекамске открылся филиал Центра «Мой бизнес». Мы активно сотрудничаем с местным бизнес-шерифом, обратились и в Центр «Мой бизнес», который активно начал работать в нашем городе, — говорит директор ООО «Метро» Радик Мухнуров. — Центр предоставляет интересные финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса, через них можно получить субсидии и кредиты на выгодных условиях. Насколько я знаю, «Мой бизнес» может быть полезен и в других вопросах, здесь помогут и опытным предпринимателям, и начинающим.

Центы «Мой бизнес» работают в Уфе и Нефтекамске, а в скором времени будут открыты еще в трех городах. Центр работает по принципу «единого окна». Всего на площадках Центра «Мой бизнес» оказывают более 150 видов господдержки предпринимателей. Предприниматели могут получить консультацию обо всех мерах поддержки, в том числе о гарантийной поддержке.