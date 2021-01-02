Кольчугинский завод «Электрокабель» продолжает модернизацию производства

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Кольчугинский завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) смонтировал пять новых оплеточных машин в двух цехах. Сумма контракта составила более 30 млн рублей.

В цехе № 4 установлены три машины, которые предназначены для оплетки медными проволоками полуфабрикатов контрольных кабелей и кабелей управления. Такого вида экран защищает кабель от электрических помех и обеспечивает срабатывание автоматики в случае короткого замыкания.Еще две машины установлены в пятом цехе, где оплетка будет осуществляться синтетическими нитями. Они служат дополнительной защитой кабеля от механических повреждений, при этом сохраняют гибкость изделия, что важно при его использовании в стесненном пространстве, например, в подвижном составе.

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«В четвертом цехе новые линии установлены в дополнение к существующим, что позволит повысить производительность, а в пятом — на замену оборудованию, отслужившему более 20 лет. Безусловно, мы поддерживали его в работоспособном состоянии, но морально оно устарело», — подчеркнул заместитель директора АО «ЭКЗ» по производству Дмитрий Царьков.

Скорость новых машин вдвое выше, чем у предшественников. Еще более значимое преимущество — высокий уровень автоматизации. Система моментально срабатывает в случае окончания или обрыва проволоки (нити). Это существенно облегчает работу оператора, который обслуживает по несколько машин одновременно, и исключает брак.

«Решить амбициозные задачи, которые мы ставим перед собой в ближайшем будущем, невозможно без модернизации производственной базы. Новые требования к конструкции кабелей, передовые технологии — все это требует от нас непрерывного усовершенствования. Мы дорожим репутацией завода, делаем все, чтобы в полной мере отвечать запросам самых взыскательных заказчиков и обеспечить стабильное будущее рабочему коллективу», — подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.

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Кольчугинский завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) приобрел гибридную крутильную машину для скрутки токопроводящих жил. Ее стоимость превышает 30 миллионов рублей.

Новое оборудование смонтировано в цехе № 2, где производятся гибкие кабели в резиновой изоляции и оболочке для судостроения, подвижного состава, стройиндустрии. Его возможности позволяют скручивать в токопроводящую жилу до 91 проволоки одновременно.

«За счет более совершенной конструкции машины мы получим жилу идеально круглой формы. Вращающийся калибр с отдельным приводом позволяет укладывать каждую проволочку вплотную друг к другу, при этом снимая с нее напряженность, благодаря чему она не пытается восстановиться и выйти из конструкции. Равномерность скрутки также обеспечивается за счет шестеренок, точно отсчитывающих длину шага (оборот проволоки вокруг жилы)», — пояснила начальник металлургического бюро АО «ЭКЗ» Наталья Кузнецова.

Благодаря строго выверенной конструкции жилы изоляцию можно наносить тонким слоем. Физико-механические и электрические свойства при этом не ухудшаются, а по конструктивным размерам кабель выигрывает в сравнении с более массивными аналогами. Такая продукция прежде всего востребована в отраслях, где кабель прокладывается в стесненных условиях, например, в вагоностроении.

«Развитие производства судовых кабелей, кабелей для подвижного состава — наша стратегическая задача, требующая планомерной модернизации оборудования. Так, пару лет назад на ЭКЗ была освоена совершенно новая, передовая технология — электронно-лучевое модифицирование изоляции. Значимым преобразованием прошлого года стала установка высокопроизводительной экструзионной линии для наложения изоляции из резины. Идеальным дополнением стала современная крутильная машина. Теперь мы готовы выполнять даже самые сложные заказы», — прокомментировал директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.

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