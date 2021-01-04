Вот что интересно, год был очень сложным, можно сказать — уникально сложным. Но я давно не припомню такого количества важных технологических прорывов. Так что представляю вашему вниманию свой, скорее всего далеко не полный список из 11 проектов.

1. Запуск в промышленную эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов»

© Фото https://finobzor.ru

Долгое, очень долгое строительство этого уникального объекта наконец завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от неё впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека.

2. Коллайдер «NICA» в Дубне

Топ-11 технологических достижений России в 2020 году © avatars.mds.yandex.net

Этот проект мирового масштаба, и его завершения ждет весь научный мир, а очередь на исследования уже расписана. Такие проекты класса мегасайенс могут реализовать считанное количество стран в мире. NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это ускорительный комплекс, который создаётся набазе Объединённого института ядерных исследований (Дубна, Россия) сцелью изучения свойств плотной барионной материи. И хотя до полного запуска коллайдера еще пара лет, но в 2020 году была запущена его важная часть — сверхпроводящий промежуточной синхротрон бустер — он будет разгонять ионы золота доэнергий 578 мегаэлектронвольт нануклон. После запуска бустера остаётся запустить только большое кольцо коллайдера.

3. Танкер класса Афромакс «Владимир Мономах»

Фото dcss.ru © avatars.mds.yandex.net

Построенный на суперверфи «Звезда» танкер был спущен на воду, испытан и передан заказчику. Это символ того что наша первая суперверфь, хотя и еще строится, но уже запущена и выпустила первую продукцию. Да, я знаю что этот первый танкер был по большей части построен в Южной Корее, и в этом нет ничего зазорного — эта страна мировой лидер в судостроении, и мы перенимаем у них опыт. Но локализация каждого последующего судна будет расти, и уж следующий танкер строится полностью на отечественной верфи.

4. Атомный ледокол «Арктика»

Фото: Балтийский завод © avatars.mds.yandex.net

А вот в чем нам перенимать опыт не нужно, так это в строительстве атомных ледоколов. И в этом году впервые за многие годы в России появился новый атомный ледокол, причем он разработан и построен в России полностью с нуля. Напомню, что до сих пор, все имеющиеся у России атомные ледоколы, хотя некоторые из них и были достроены в России, но заложены они все были в СССР. Важно что на одной «Арктике» не собираются останавливаться, и уже идет строительство еще четырех ледоколов этого класса, а на верфи «Звезда» заложен вдвое более мощный ледокол класса «Лидер»

4. МС-21-310

Топ-11 технологических достижений России в 2020 году © avatars.mds.yandex.net

Под конец года произошло важнейшее событие в отечественном авиастроении — в воздух поднялся МС-21 с полностью российскими двигателями ПД-14. В мире была лишь одна страна, которая способна строить магистральные пассажирские лайнеры и двигатели к ним — это США. Теперь таких стран снова две.

6. Старт тяжелой ракеты Ангара-А5

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После 6 летнего перерыва, ракета, чье производство было перенесено из Москвы в Омск, вновь отправилась в космос. Это важнейшее событие как раз потому, что в результате этого запуска была подтверждена способность омского предприятия производить ракету, а значит открыта дверь к серийному производству «Ангары». Кстати, это производство уже началось, сейчас в разной стадии готовности находятся 6 ракет «Ангара».

7. Ил-114-300

Первый полет Ил-114-300. Фото Ростех © avatars.mds.yandex.net

16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Разработчик самолета — головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина. Это долгожданный самолет, в очень нужной для России нише — региональных турбовинтовых лайнеров. И сегодня это самый современный и экономичный лайнер в этом классе в мире.

8. Первый коммерческий запуск с космодрома «Восточный»

Топ-11 технологических достижений России в 2020 году © avatars.mds.yandex.net

Хотя это уже не первый запуск с нового российского космодрома, но именно этот запуск можно считать первым не испытательным, а рутинным. Ракета-носитель «Союз-2.1б» в интересах компании OneWeb вывела в космос 36 спутников. Запуск прошел полностью успешно.

10. ЛСП «Северный полюс»

ЛСП «Северный полюс» проекта 00903. Фото aoosk.ru © avatars.mds.yandex.net

Адмиралтейские верфи спустили наводу ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс» проекта 00903, которая строится позаказу Федеральной службы погидрометеорологии имониторингу окружающей среды (Росгидромет). Это уникальное судно, не знаю есть ли в мире что-то подобное. По сути это замена дрейфующим научным станциям. Странная форма корпуса ЛСП как раз и продиктована его назначением, а сама платформа просто напичкана самым современным научным оборудованием.

11. Регистрация первой в мир вакцины от COVID-19

© idr-vestnik.ru

И конечно, нельзя не сказать о разработке Россией, первой в мире, вакцины от нового коронавируса Спутник-V. Россия доказала, что находится в ряду самых развитых стран мира и обладает сильнейшей наукой

Впрочем, достижений в этом году, несмотря ни все проблемы, было намного больше. Например, можно вспомнить про запуск в Ростовской области сразу трех ветряных электростанций, которые ознаменовали начало серийного строительства ветропарков в России, или выход на полную мощность завода Запсибнефтехим, который позволил России из импортеров полиэтилена стать нетто-экспортером.

И кстати, заметьте, в моем списке нет ни одного достижения связанного с ВПК, никаких вам «Авангардов», «Кинжалов» и «Цирконов» — только гражданка!

Так что пишите в комментариях какие еще достижения России вы считаете важными в уходящем году.