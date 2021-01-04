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Производство

Топ-11 технологических достижений России в 2020 году

Вот что интересно, год был очень сложным, можно сказать — уникально сложным. Но я давно не припомню такого количества важных технологических прорывов. Так что представляю вашему вниманию свой, скорее всего далеко не полный список из 11 проектов.

1. Запуск в промышленную эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов»

 © Фото https://finobzor.ru

Долгое, очень долгое строительство этого уникального объекта наконец завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от неё впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека.

2. Коллайдер «NICA» в Дубне

Топ-11 технологических достижений России в 2020 годуТоп-11 технологических достижений России в 2020 году © avatars.mds.yandex.net

Этот проект мирового масштаба, и его завершения ждет весь научный мир, а очередь на исследования уже расписана. Такие проекты класса мегасайенс могут реализовать считанное количество стран в мире. NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это ускорительный комплекс, который создаётся набазе Объединённого института ядерных исследований (Дубна, Россия) сцелью изучения свойств плотной барионной материи. И хотя до полного запуска коллайдера еще пара лет, но в 2020 году была запущена его важная часть — сверхпроводящий промежуточной синхротрон бустер — он будет разгонять ионы золота доэнергий 578 мегаэлектронвольт нануклон. После запуска бустера остаётся запустить только большое кольцо коллайдера.

3. Танкер класса Афромакс «Владимир Мономах»

Фото dcss.ruФото dcss.ru © avatars.mds.yandex.net

Построенный на суперверфи «Звезда» танкер был спущен на воду, испытан и передан заказчику. Это символ того что наша первая суперверфь, хотя и еще строится, но уже запущена и выпустила первую продукцию. Да, я знаю что этот первый танкер был по большей части построен в Южной Корее, и в этом нет ничего зазорного — эта страна мировой лидер в судостроении, и мы перенимаем у них опыт. Но локализация каждого последующего судна будет расти, и уж следующий танкер строится полностью на отечественной верфи.

4. Атомный ледокол «Арктика»

Фото: Балтийский заводФото: Балтийский завод © avatars.mds.yandex.net

А вот в чем нам перенимать опыт не нужно, так это в строительстве атомных ледоколов. И в этом году впервые за многие годы в России появился новый атомный ледокол, причем он разработан и построен в России полностью с нуля. Напомню, что до сих пор, все имеющиеся у России атомные ледоколы, хотя некоторые из них и были достроены в России, но заложены они все были в СССР. Важно что на одной «Арктике» не собираются останавливаться, и уже идет строительство еще четырех ледоколов этого класса, а на верфи «Звезда» заложен вдвое более мощный ледокол класса «Лидер»

4. МС-21-310

Топ-11 технологических достижений России в 2020 годуТоп-11 технологических достижений России в 2020 году © avatars.mds.yandex.net

Под конец года произошло важнейшее событие в отечественном авиастроении — в воздух поднялся МС-21 с полностью российскими двигателями ПД-14. В мире была лишь одна страна, которая способна строить магистральные пассажирские лайнеры и двигатели к ним — это США. Теперь таких стран снова две.

6. Старт тяжелой ракеты Ангара-А5

 © avatars.mds.yandex.net

После 6 летнего перерыва, ракета, чье производство было перенесено из Москвы в Омск, вновь отправилась в космос. Это важнейшее событие как раз потому, что в результате этого запуска была подтверждена способность омского предприятия производить ракету, а значит открыта дверь к серийному производству «Ангары». Кстати, это производство уже началось, сейчас в разной стадии готовности находятся 6 ракет «Ангара».

7. Ил-114-300

Первый полет Ил-114-300. Фото РостехПервый полет Ил-114-300. Фото Ростех © avatars.mds.yandex.net

16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Разработчик самолета — головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина. Это долгожданный самолет, в очень нужной для России нише — региональных турбовинтовых лайнеров. И сегодня это самый современный и экономичный лайнер в этом классе в мире.

8. Первый коммерческий запуск с космодрома «Восточный»

Топ-11 технологических достижений России в 2020 годуТоп-11 технологических достижений России в 2020 году © avatars.mds.yandex.net

Хотя это уже не первый запуск с нового российского космодрома, но именно этот запуск можно считать первым не испытательным, а рутинным. Ракета-носитель «Союз-2.1б» в интересах компании OneWeb вывела в космос 36 спутников. Запуск прошел полностью успешно.

10. ЛСП «Северный полюс»

ЛСП «Северный полюс» проекта 00903. Фото aoosk.ruЛСП «Северный полюс» проекта 00903. Фото aoosk.ru © avatars.mds.yandex.net

Адмиралтейские верфи спустили наводу ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс» проекта 00903, которая строится позаказу Федеральной службы погидрометеорологии имониторингу окружающей среды (Росгидромет). Это уникальное судно, не знаю есть ли в мире что-то подобное. По сути это замена дрейфующим научным станциям. Странная форма корпуса ЛСП как раз и продиктована его назначением, а сама платформа просто напичкана самым современным научным оборудованием.

11. Регистрация первой в мир вакцины от COVID-19

 © idr-vestnik.ru

И конечно, нельзя не сказать о разработке Россией, первой в мире, вакцины от нового коронавируса Спутник-V. Россия доказала, что находится в ряду самых развитых стран мира и обладает сильнейшей наукой

Впрочем, достижений в этом году, несмотря ни все проблемы, было намного больше. Например, можно вспомнить про запуск в Ростовской области сразу трех ветряных электростанций, которые ознаменовали начало серийного строительства ветропарков в России, или выход на полную мощность завода Запсибнефтехим, который позволил России из импортеров полиэтилена стать нетто-экспортером.

И кстати, заметьте, в моем списке нет ни одного достижения связанного с ВПК, никаких вам «Авангардов», «Кинжалов» и «Цирконов» — только гражданка!

Так что пишите в комментариях какие еще достижения России вы считаете важными в уходящем году.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/

  • rvk
  • 4
итоги 2020
  • Clausson Clausson
    04.01.2102:30:44

    12) Начало серийного производства двигателя ВК-2500П?

    13) Завершение испытаний крыла для МС-21 из отечественных композитных материалов разработки группы «Унихимтек»?

    14) Запуск производства вертолётов Ка-62?

    15) Запуск крупнейшего в мире производства графеновых нанотрубок OCSiAl!

    16) Закладка самого мощного в мире ледокола проекта 10510 «Лидер»?

    17) Россия вошла в число 3 крупнейших судостроительных стран мира.

    18) Впервые в мире испытан электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости от аккумулятора (летные испытания двигателя запланированы на 2021 год)

    Отредактировано: Clausson~02:49 04.01.21
    #1220989
  • Нет аватара yaapelsinko
    04.01.2104:25:53

    Далеко не все атомные ледоколы СССР были заложены в СССР. Некоторые строились на царских заводах, оставшихся в Финляндии. Именно атомные, а не какие-нибудь там дизельные второго эшелона.

    #1220993
    • Нет аватара brat_po_razumu
      04.01.2104:32:57

      Это — круто!

      Атомные ледоходы СССР — были заложены в царской России, частью которой являлась Финляндия.

      Атомные ледоходы — были заложены на царских заводах. Которых — царских заводов — не было.

      #1220994
      • Нет аватара yaapelsinko
        04.01.2105:00:12

        Ваш поток сознания не соответствует вашему нику.

        Ледоколы проекта 10580, по заказу Советского Союза построенные на верфи «Вяртсиля» в Хельсинки (Финляндия) (Wärtsilä Helsinki Shipyard): С атомной силовой установкой советского производства

        Таймыр [8]

        Вайгач

        Ледоколы балтийского типа. Мощность в 10 500 элс.

        «Капитан Белоусов» — 1954 г. приписан к порту Мариуполь (на 2009 г.).

        «Капитан Воронин» — 1955 г.

        «Капитан Мелехов» — 1956 г.

        Полярные ледоколы. Все ледоколы с дизель-электрической машинной установкой.

        Мощность в 22000 элс.

        «Москва» — 1960 г., был приписан к порту Владивосток, списан в 1992 году.

        «Ленинград» — 1962 г., был приписан к порту Владивосток, списан в 1992 году.

        «Киев» — 1965 г., работал в Мурманске и Владивостоке, списан в 1993 году.

        «Мурманск» — 1968 г., работал в Мурманске и Владивостоке, продан в 1995 году.

        «Владивосток» — 1969 г., был приписан к порту Владивосток, списан в 1997 году.

        Мощность в 36000 элс.

        «Ермак» — 1974 г., был приписан к порту Владивосток, с 2000 года приписан к порту Санкт-Петербурга.

        «Адмирал Макаров» — 1975 г., на Хельсинкской верфи «Wärtsilä" по заказу В/О «Судоимпорт». Советский флаг был впервые поднят 12 июня 1975 года. Приписан к порту Владивосток. [9]

        «Красин» — 1976 г., был приписан к порту Мурманска, в 1990 году переведен во Владивосток.

        Ледоколы типа «Капитан Сорокин»:

        «Капитан Сорокин» был спущен на воду 10 декабря 1976 года, построен 14 июля 1977 года, строительный номер 411. Судостроитель: Wärtsilä, Хельсинки[10]

        «Капитан Николаев"

        «Капитан Драницын"

        «Капитан Хлебников"

        Ледокольно-транспортные суда

        «Иван Петров» — 1989 год (Архангельск), научно-исследовательское судно.

        Речные ледоколы типа «Капитан Евдокимов», проект 1191

        Капитан Евдокимов (судно) 1983 год (Архангельск)

        Капитан Бабичев (судно) 1983 год (Жатай)

        Капитан Бородкин (судно) 1983 год (Жатай)

        Капитан Чудинов (судно) 1983 год (Астрахань)

        Капитан Мецайк (судно) 1984 год (Подтесово)

        Авраамий Завенягин (судно) 1984 год (Дудинка)

        Капитан Демидов (судно) 1984 год (Ростов-на-Дону)

        Капитан Мошкин (судно) 1986 год (Таганрог)

        Вот такое вот «наше советское ледоколостроение».

        #1220995
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