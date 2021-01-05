Российская компания BellSoft, один из лидеров проекта OpenJDK, объявляет, что АО Национальная система платёжных карт (НСПК), оператор платёжной системы «Мир», выбрала Liberica JDK, российскую среду исполнения Java, в качестве платформы для своих систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Компания BellSoft, разработчик Liberica JDK, будет оказывать техническую поддержку компании НСПК.

Liberica JDK — это рекомендованный отечественный софт, который включен в реестр российского ПО. BellSoft входит в Топ-5 самых активных участников OpenJDK сообщества вместе с Oracle, RedHat, SAP и Google, что позволяет позиционировать российскую компанию, как одного из мировых лидеров, развивающих Java. Это дает возможность заказчикам BellSoft получать исправления безопасности синхронно с Oracle Java и поддерживать максимально возможную безопасность Java приложений. В арсенале BellSoft почти 200 человеко-лет разработки Java и OpenJDK.

«Мы постоянно разрабатываем инновационные решения, вот почему нам необходим надежный технологический партнер для поддержки систем высокой доступности, работающих на Java, — отмечает директор департамента ИТ Владимир Трояновский. — Мы выбрали российскую компанию BellSoft, инженерная экспертиза которой поможет нам обеспечить максимальную безопасность и надежность наших программ и операций».

«Мы очень рады, что Национальная система платёжных карт выбрала компанию BellSoft, аккумулировавшую лучшую экспертизу и опыт разработки Java в российском программном продукте Liberica JDK, — отметил Александр Белокрылов, генеральный директор BellSoft. — В финансовых системах предъявляются высочайшие требования к качеству и поддержке ПО, и поэтому важно, чтобы процессинг работал на безопасной российской среде исполнения Java».

Пост сделан с содйствием блогера Human RS!