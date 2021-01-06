Первый экскаватор-погрузчик на равновеликих колесах TLB935 поставлен за рубеж

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Как сообщила пресс-служба российской компании UMG СДМ, в декабре 2020 года новая модель экскаватора-погрузчика на равновеликих колесах TLB935 (о новой модели сообщал сайт «Сделано у Нас», серийный выпуск которой был начат в начале 2020 года, была поставлена в Республику Казахстан для «Аркалыкской теплоэнергетической компании».

В новой модели экскаватора массой 8,8 тонн установлен двигатель Ярославского моторного завода ЯМЗ-534 (Tier3) мощностью 101,29 л.с. Максимальная скорость экскаватора составляет 40 км/ч.

© umg-sdm.com

В новой модели погрузчика имеется возможность управления из кабины фиксатором стрелы для транспортировки, что позволяет экономить время затрачиваемое на выход из кабины и снятие стрелы с фиксаторов или фиксирования. Новый погрузчик оснащен системой гидромеханического самовыравнивания, что позволяет избежать высыпания материала из ковша, а также функцией плавающего положения стрелы, которая облегчает разравнивание материала по площадке.