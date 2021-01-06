Подмосковный машиностроительный завод выпустил новые модели полуприцепов

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МЗ «Тонар», входящий в Ассоциацию «Росспецмаш», в 2020 году выпустил новые модели прицепов.

В середине декабря пресс-служба компании сообщила о выпуске заводом модернизированного полуприцепа модели Тонар SH4-38 вместительностью 38 куб. м., способного перевозить до 37270 кг грузов.

Новы

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й полуприцеп с более круглой формой кузова оснащен 13-тонными осями собственного производства Тонар-9042 с блок-подшипником в ступице колеса с установленными усиленными шинами и дисками с увеличенным индексом нагрузки.

В настоящий момент завод освоил выпуск шести моделей полуприцепов с задней разгрузкой, с объемом кузова от 22 до 60,6 куб.м.

© tonar.info

В конце декабря 2020 года завод объявил о выпуске новой модели четырехосного полуприцепа-контейнеровоза Тонар K4-40 с передней вынесенной осью, способного перевозить грузы массой до 41 880 кг.

В настоящий момент завод освоил выпуск восьми моделей полуприцепов контейнеровозов способные перевозить грузы массой от 21 до 47 тонн (40,8; 30,6; 41,88; 21,33; 38; 33; 34, 47; 30,55 тонн).