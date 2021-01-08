Новая партия трамваев «Львенок» поступила в Пермь в конце 2020 года
В Перми продолжилось обновление парка трамваев. В конце 2020 года в город поступило шесть новых трамваев марки «Львенок».
Остальная партия из девяти трамваев должна поступить в Пермь в 2021 году.
В конце апреля 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о поступлении в Пермь первой партии низкопольных односекционных трамваев марки «Львенок».
Контракт на поставку трамваев был подписан между МУП «Пермгорэлектротранс» и компанией «ПК Транспортные системы».
Стоимость машин составила 705 млн рублей.
В 2019 году администрацией города были закуплены трехсекционный «Лев» и восемь односекционных вагонов «Львенок», произведенных «ПК Транспортные системы»
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