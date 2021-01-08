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Транспорт и логистика

Новая партия трамваев «Львенок» поступила в Пермь в конце 2020 года

 © transphoto.org

В Перми продолжилось обновление парка трамваев. В конце 2020 года в город поступило шесть новых трамваев марки «Львенок».

Остальная партия из девяти трамваев должна поступить в Пермь в 2021 году.

В конце апреля 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о поступлении в Пермь первой партии низкопольных односекционных трамваев марки «Львенок».

Контракт на поставку трамваев был подписан между МУП «Пермгорэлектротранс» и компанией «ПК Транспортные системы».

Стоимость машин составила 705 млн рублей.

В 2019 году администрацией города были закуплены трехсекционный «Лев» и восемь односекционных вагонов «Львенок», произведенных «ПК Транспортные системы»
Источник: https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=6123&cid=258

Пермь, трамваи, ПК Транспортные системы
  • Найт Найт
    09.01.2101:01:51

    В энгельсе (Саратовская область) сейчас налаживают производство как раз этих трамваев. Надеюсь что Саратов тоже ухватит себе таких, а то до сих пор половина трамваев старье, которое на металлолом уже бы пора.

    #1221474
  • Нет аватара Мафусаил
    09.01.2107:44:59

    Придет то время когда небо городов начнет очищаться от паутины проводов

    #1221479
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