Новая партия трамваев «Львенок» поступила в Пермь в конце 2020 года

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В Перми продолжилось обновление парка трамваев. В конце 2020 года в город поступило шесть новых трамваев марки «Львенок».

Остальная партия из девяти трамваев должна поступить в Пермь в 2021 году.

В конце апреля 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о поступлении в Пермь первой партии низкопольных односекционных трамваев марки «Львенок».

Контракт на поставку трамваев был подписан между МУП «Пермгорэлектротранс» и компанией «ПК Транспортные системы».

Стоимость машин составила 705 млн рублей.

В 2019 году администрацией города были закуплены трехсекционный «Лев» и восемь односекционных вагонов «Львенок», произведенных «ПК Транспортные системы»