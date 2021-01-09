Из Мурманска в Петербург по новому мосту отправился первый двухэтажный пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд — двухэтажный состав — отправился утром 12 октября с мурманского вокзала в направлении Санкт-Петербурга, пройдя по новому железнодорожному мосту, введенному в строй после обрушения прежнего в результате паводка.
Как отметили в Федеральной пассажирской компании, двухэтажные поезда пользуются большим спросом у пассажиров, маршрут из Мурманска в Санкт-Петербург стал 13-м в географии курсирования двухэтажных поездов.В составе поезда, соединяющего столицу Заполярья с северной столицей — 11 вагонов, они вмещают 602 пассажира, что на 34% больше, чем в одноэтажном составе.
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