Из Мурманска в Петербург по новому мосту отправился первый двухэтажный пассажирский поезд

© gov-murman.ru

Первый пассажирский поезд — двухэтажный состав — отправился утром 12 октября с мурманского вокзала в направлении Санкт-Петербурга, пройдя по новому железнодорожному мосту, введенному в строй после обрушения прежнего в результате паводка.

Как отметили в Федеральной пассажирской компании, двухэтажные поезда пользуются большим спросом у пассажиров, маршрут из Мурманска в Санкт-Петербург стал 13-м в географии курсирования двухэтажных поездов.В составе поезда, соединяющего столицу Заполярья с северной столицей — 11 вагонов, они вмещают 602 пассажира, что на 34% больше, чем в одноэтажном составе.

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru

© nord-news.ru