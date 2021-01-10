Крупная партия прицепов в Республику Казахстан

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ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА), дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкирии, в рамках развития сотрудничества со странами Евразийского экономического союза завершило выполнение контракта на поставку крупной партии самосвальных строительных прицепов 8543М (8543-0000011-01) в Республику Казахстан.

Прицепы 8543М в количестве 20 единиц приобретены для эксплуатации на строительном объекте в г. Актобе в составе автомобилей-самосвалов KAMAЗ-65115 с колёсной формулой 6×4. Эта модель прицепа предназначена для перевозки сыпучих материалов строительного назначения по всем видам дорог.