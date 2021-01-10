ГК «Римера» расширила линейку энергоэффективного оборудования для нефтедобычи

© rimera.ru

Альметьевское предприятие Группы компаний «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ) разработало и передало в производство новые модели погружных электродвигателей с повышенным напряжением питания и электроцентробежный насос ЭЦН5-60 с компрессионно-диспергирующими ступенями 5 габарита.

Завод «Алнас» разработал новое оборудование в соответствии с техническими требованиями ведущих нефтяных компаний России и уже в 2020 году поставит обновленные модели электродвигателей заказчикам.

Электродвигатели с повышенным напряжением питания (НПЭД) в габаритах 103 и 117 мм применяются в качестве приводов электроцентробежных насосов для добычи нефти из скважин с температурой пластовой жидкости до 150 градусов. По сравнению со стандартными электродвигателями, НПЭД имеют меньшее значение рабочего тока, что существенно снижает затраты на электроэнергию при эксплуатации скважин.

Электроцентробежный насос ЭЦН5-60 с компрессионно-диспергирующими ступенями (КДС) номинальной производительностью 60 кубометров в сутки применяется в скважинах с содержанием свободного газа до 35%. Одно из преимуществ новой разработки — адаптивность к условиям нефтедобычи в скважинах с повышенным содержанием газа за счет дополнительного пакета КДС.

Насос имеет серийные секции и дополнительную нижнюю секцию, на входе которой находится диспергирующий узел, состоящий из компрессионно-диспергирующих ступеней. Они измельчают и сжимают растворенный в перекачиваемой жидкости газ, создают избыточный напор и обеспечивают продолжительную бесперебойную работу насоса.

— Группа компаний «Римера» разработала новые модели нефтедобывающего оборудования, которые позволят снизить капитальные и операционные затраты заказчика. В 2020 году «Алнас» продолжит развитие продуктовой линейки в соответствии с потребностями нефтяных компаний, в частности разработку малогабаритных полнокомплектных установок 2А габарита, вентильных электродвигателей в габарите 117 мм и насосов с высоким КПД, — прокомментировал директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.

В 2019 году завод «Алнас» разработал 17 электродвигателей и гидрозащит, а также 11 электроцентробежных насосов и газостабилизирующих устройств.