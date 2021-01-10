В Севастополе продолжается закладка новых виноградников

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После завершения уборки урожая винограда предприятия агропромышленного комплекса города Севастополя перешли к проведению работ по закладке новых садов и виноградников. Традиционно такие работы проводятся в течении весны, а также в конце года. По состоянию на начало декабря в рамках осеннего цикла закладки виноградников сельскохозяйственными предприятиями Севастополя уже произведена высадка виноградников на площади 128 гектаров, а всего с начала года севастопольские аграрии заложили около 500 гектаров виноградных насаждений.

В 2020 году, с учетом благоприятной погоды, весенняя закладка виноградников стартовала в январе и продолжалась до середины июня. За это время заложено 372 га виноградников. Для сравнения — весной 2019 года в Севастополе было заложено 296,3 гектаров. Рост показателя обусловлен, в первую очередь, государственной поддержкой отрасли в виде субсидирования закладки и ухода за многолетними насаждениями, а также реализацией приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».

Правительство Севастополя продолжает оказывать государственную поддержку развитию виноградарства и виноделия. С начала года на закладку и уход за многолетними насаждениями, виноградниками севастопольским предприятиям доведено 171,8 млн рублей субсидий. Аграриям компенсируется до 80% фактически понесенных затрат на проведение соответствующих сельскохозяйственных работ.

В закладке виноградников в 2020 году приняли участие 15 агрохозяйств Севастополя. В основном, закладывались саженцы технических сортов винограда: Пино Нуар, Сира, Рислинг, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло.