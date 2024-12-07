На Дону заложено 104 гектара новых виноградников

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Весной этого года в Ростовской области заложено 104 гектара виноградников, что на 85,7% больше, чем в 2022 году. Помимо весенней закладки 2024 года, сейчас продолжается осенняя.

За последние три года заложено 207 гектаров, в том числе 113 га автохтонных.

На сегодняшний день общая площадь виноградных насаждений составляет 1,7 тысячи гектаров, из них плодоносящих порядка 1,5 тысячи гектаров.

Согласно региональной программе развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области до 2030 года в регионе планируется площади плодоносящих виноградников до 3000 гектаров, то есть фактически удвоить площади плодоносящих виноградников.

Приоритетная задача сегодня — развивать автохтонное виноделие. На сегодня автохтонные сорта винограда возделываются на площади 510 гектарах в Ростовской области. Кроме того, они занимают 42% в закладке виноградников 2024 года. Наиболее распространены семь донских автохтонных сортов винограда. Среди них «Красностоп Золотовский», «Цимлянский черный», «Сибирьковый», «Кумшацкий белый, «Пухляковский», «Мушкетный», «Плечистик».

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