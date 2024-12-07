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Kотенко Cергей 07 декабря 2024, 19:00 Агропром и пищевая промышленность

На Дону заложено 104 гектара новых виноградников

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 © taganrogprav.ru

Весной этого года в Ростовской области заложено 104 гектара виноградников, что на 85,7% больше, чем в 2022 году. Помимо весенней закладки 2024 года, сейчас продолжается осенняя.

За последние три года заложено 207 гектаров, в том числе 113 га автохтонных.

На сегодняшний день общая площадь виноградных насаждений составляет 1,7 тысячи гектаров, из них плодоносящих порядка 1,5 тысячи гектаров.

Согласно региональной программе развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области до 2030 года в регионе планируется площади плодоносящих виноградников до 3000 гектаров, то есть фактически удвоить площади плодоносящих виноградников.

Приоритетная задача сегодня — развивать автохтонное виноделие. На сегодня автохтонные сорта винограда возделываются на площади 510 гектарах в Ростовской области. Кроме того, они занимают 42% в закладке виноградников 2024 года. Наиболее распространены семь донских автохтонных сортов винограда. Среди них «Красностоп Золотовский», «Цимлянский черный», «Сибирьковый», «Кумшацкий белый, «Пухляковский», «Мушкетный», «Плечистик».

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Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/re...di-plodonosyashchikh-vinogradnikov/

виноградарство, Ростовская область
  • Нет аватара termometrix
    07.12.2421:32:43

    Урожай винограда в России по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 800 тыс. т, несмотря на непростые погодные условия. Об этом 7 ноября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума.

    По его словам, в этом году планируется закладка 6 тыс. га новых виноградников, с учетом раскорчевки и ремонта общий показатель достигнет 106-107 тыс. га.

    https://specagr...tys-t-patrushev

    #1293528
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