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Производство

Отечественная премьера: производство новых погружных насосов БЦП

Это грандиозное событие для отечественного рынка, так как в настоящее время ни одно предприятие постсоветского пространства не может предложить полный цикл производства погружных бытовых насосов. Фактически, в «рынке» присутствует только узловая сборка. И мы с Вами- свидетели грандиозного шага новой производственной практики Бавленского завода — Российского предприятия, на котором UNIPUMP производит многие модели. Более 2 лет инженеры и технологи завода разрабатывали модель погружного насоса по собственным технологиям, которая создаст достойную конкуренцию всем типовым импортируемым китайским моделям и классическим моделям стандарта БЦП, ранее известных в рынке.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/B9ZGXLTJbL8
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B9ZGXLTJbL8

погружные насосы, БЦП, UNIPUMP
  • Найт Найт
    11.01.2111:49:20

    Под скважины насос, я так понимаю? Воду в частный сектор качать?

    Хорошая новость, учитывая что с производством собственного оборудования и инструмента(для рядовых пользователей) в России и правда проблемы.

    #1221583
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      11.01.2112:51:51

      Года 2 назад бурил скважину себе и столкнулся с проблемой найти русский насос. Всё Китай.   

      #1221586
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        11.01.2112:55:13

        Почему? Есть Италия    

        #1221587
      • Alex M Alex M
        11.01.2116:12:45

        Вот! Тоже не нашли, купили украинский. Классно что свои теперь есть или будут, а то реально Китай да Китай

        #1221597
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