Отечественная премьера: производство новых погружных насосов БЦП

Это грандиозное событие для отечественного рынка, так как в настоящее время ни одно предприятие постсоветского пространства не может предложить полный цикл производства погружных бытовых насосов. Фактически, в «рынке» присутствует только узловая сборка. И мы с Вами- свидетели грандиозного шага новой производственной практики Бавленского завода — Российского предприятия, на котором UNIPUMP производит многие модели. Более 2 лет инженеры и технологи завода разрабатывали модель погружного насоса по собственным технологиям, которая создаст достойную конкуренцию всем типовым импортируемым китайским моделям и классическим моделям стандарта БЦП, ранее известных в рынке.

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