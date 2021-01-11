Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

На ВМЗ осваивают новую модель думпкара

 © uralvagonzavod.ru

На площадях вагоносборочного цеха Волчанского механического завода ( в составе Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) начато производство опытного образца вагона-самосвала модели 33-9985-01 грузоподъемностью до 115 тонн.

Конструкторская документация нового изделия разработана специалистами Уральского конструкторского бюро вагоностроения, которое входит в интегрированную структуру УВЗ. Готовый опытный образец думпкара пройдет полный комплекс испытаний. Когда они завершатся, будет получено разрешение на серийное производство этого вида подвижного состава.

Главные преимущества данного вагона: усиленные продольные борта, на раме верхней настил пола из металла диаметром 18 мм, вагон имеет грузоподъемность до 115 тонн. Также данная модель думпкара имеет кузов, способный производить выгрузку груза в обе стороны. Наклон осуществляется тремя пневмоцилиндрами, установленными на кронштейнах рамы вагона. А ходовой частью вагона-самосвала являются две трехосные тележки производства корпорации УВЗ.

http://uralvago...product/118/102

Источник: https://www.vmzavod.ru/news/?id=1927

УВЗ, вагон, думпкар, самосвал
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,