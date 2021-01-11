На ВМЗ осваивают новую модель думпкара

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На площадях вагоносборочного цеха Волчанского механического завода ( в составе Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) начато производство опытного образца вагона-самосвала модели 33-9985-01 грузоподъемностью до 115 тонн.

Конструкторская документация нового изделия разработана специалистами Уральского конструкторского бюро вагоностроения, которое входит в интегрированную структуру УВЗ. Готовый опытный образец думпкара пройдет полный комплекс испытаний. Когда они завершатся, будет получено разрешение на серийное производство этого вида подвижного состава.

Главные преимущества данного вагона: усиленные продольные борта, на раме верхней настил пола из металла диаметром 18 мм, вагон имеет грузоподъемность до 115 тонн. Также данная модель думпкара имеет кузов, способный производить выгрузку груза в обе стороны. Наклон осуществляется тремя пневмоцилиндрами, установленными на кронштейнах рамы вагона. А ходовой частью вагона-самосвала являются две трехосные тележки производства корпорации УВЗ.

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