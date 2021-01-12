УТЗ изготовил первую из двух турбин для Пермской ТЭЦ-9

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Уральский турбинный завод по заказу ПАО «Т Плюс» изготовил турбину Т-60/66-10,2 для Пермской ТЭЦ-9. Это первая из двух турбин, выпускаемых для этой станции. Работа над второй турбиной (Тп-124-12,8-NG) идет полным ходом, машину планируется поставить к июлю 2021 года.

Напомним, по договорам с ПАО «Т Плюс» Уральский турбинный завод изготавливает турбины для двух станций компании: две машины для Пермской ТЭЦ-9 и одну — для Ижевской ТЭЦ-2. Проекты реализуются в рамках программы ДПМ-2. Ввод оборудования намечен на 2022-2023 годы. Суммарная установленная мощность турбин — 310 МВт.

Турбина Т-60/66-10,2 на Пермской ТЭЦ-9 будет работать в блоке с газотурбинной установкой ГТЭ-160. Таким образом, будет завершен масштабный проект перевода одного из паросиловых блоков ТЭЦ на парогазовый цикл. Ранее на станции была установлена газовая турбина мощностью 165 МВт и котел-утилизатор. Оснащение блока паровой турбиной производства УТЗ позволит создать полноценный блок ПГУ.

Турбина Т-60 является усовершенствованным одноцилиндровым агрегатом для применения в ПГУ. Конструкция турбины позволяет организовать необходимые станции теплофикационные отборы, с обеспечением тепловой нагрузки до 143 Гкал/ч.

Реализация проектов на ТЭЦ-9 г. Перми увеличит выработку на тепловом потреблении, повысит эффективность производства тепловой и электрической энергии. Установленная мощность станции в результате реализации программы ДПМ возрастет до 465 МВт.

Пермская ТЭЦ-9 является самой крупной по установленной тепловой мощности электростанцией Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Теплоэлектроцентраль расположена в Индустриальном районе города Перми и является одним из основных производителей тепловой энергии, потребляемой промышленными предприятиями и жителями левобережной части Перми.