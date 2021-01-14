© r-t.ru

Конструкторский отдел машиностроительного холдинга «Русская Трапеза» представил новое оборудование — дозатор весовой шнековый двухпоточный РТ-ДВШ2-03. Установка предназначена для дозирования порошкообразных и сыпучих продуктов (муки, сахара, круп, макаронных изделий, чая, кофе, а также строительных смесей, удобрений, кормов для животных и пр.) в мешки от 10 до 50 кг.

Ключевые особенности:

Низкая погрешность дозирования (не более ±1%) на больших объемах продукта, а также высокая повторяемость, которых удалось достигнуть за счёт внедрения ряда улучшений и принципиально новой компоновкой. В частности, наклонное расположение дозирующего модуля предотвращает самопроизвольное ссыпание продукта после набора дозы.

Отсутствие воздействия вибрации и прочих факторов на весовые модули, которые механически развязаны с основной конструкцией дозирующего модуля. Что также является неоспоримым преимуществом данного дозатора перед его аналогами.

Рациональное соотношение производительностей шнеков грубой подачи и досыпки в совокупности с использованием высокоточных весовых модулей и современных алгоритмов взвешивания позволяют дозатору достигать суммарной производительности до 6 т/час.

Дозатор может применяться как в составе фасовочных линий, так и автономно.

Допускается к использованию в пищевой и химической промышленности.

Возможна комплектация автоматической станцией зашивки мешков.