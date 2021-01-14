«Русская Трапеза» представила новую разработку — дозатор весовой шнековый двухпоточный
Конструкторский отдел машиностроительного холдинга «Русская Трапеза» представил новое оборудование — дозатор весовой шнековый двухпоточный РТ-ДВШ2-03. Установка предназначена для дозирования порошкообразных и сыпучих продуктов (муки, сахара, круп, макаронных изделий, чая, кофе, а также строительных смесей, удобрений, кормов для животных и пр.) в мешки от 10 до 50 кг.
Ключевые особенности:
- Низкая погрешность дозирования (не более ±1%) на больших объемах продукта, а также высокая повторяемость, которых удалось достигнуть за счёт внедрения ряда улучшений и принципиально новой компоновкой. В частности, наклонное расположение дозирующего модуля предотвращает самопроизвольное ссыпание продукта после набора дозы.
- Отсутствие воздействия вибрации и прочих факторов на весовые модули, которые механически развязаны с основной конструкцией дозирующего модуля. Что также является неоспоримым преимуществом данного дозатора перед его аналогами.
- Рациональное соотношение производительностей шнеков грубой подачи и досыпки в совокупности с использованием высокоточных весовых модулей и современных алгоритмов взвешивания позволяют дозатору достигать суммарной производительности до 6 т/час.
- Дозатор может применяться как в составе фасовочных линий, так и автономно.
- Допускается к использованию в пищевой и химической промышленности.
Возможна комплектация автоматической станцией зашивки мешков.
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