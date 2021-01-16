Завершена масштабная реконструкция газокомпрессорной станции «Кокуй»

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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») завершило масштабную реконструкцию газокомпрессорной станции (ГКС) «Кокуй» на юге Пермского края. В рамках проекта продолжительностью шесть лет на ГКС построены новые объекты, благодаря которым её мощность возросла на 62% - до 608 млн кубометров газа в год.

В ходе реализации проекта были возведены подстанция «Маринкино», компрессорный цех, распределительное устройство, трансформаторная, котельная, склад реагентов и установка осушки газа.

«Среди наших основных задач — интенсивная разработка перспективных месторождений юга Прикамья. С учётом того, что извлекаемые запасы газа здесь превышают первоначальный прогноз, реконструкция и наращивание мощностей ГКС „Кокуй“ было вопросом первой необходимости. Важно, что всё основное оборудование обновлённой станции — российского производства», — отметил генеральный директор ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Олег Третьяков.

Справка.

Газокомпрессорная станция «Кокуй» введена в эксплуатацию более 40 лет назад. Она предназначена для приёма, компримирования и транспортировки природного и попутного нефтяного газа с южных месторождений ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ в Кунгурском, Ординском, Уинском, Чернушинском, Куединском и Октябрьском округах Пермского края.