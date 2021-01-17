Нижегородская компания выпустила новую пожарную технику на шасси российского производства

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Во второй половине 2020 года нижегородский производитель широкого спектра спецтехники ООО «Автомастер» сообщил о выпуске новых моделей пожарных автоцистерн на шасси автомобилей ГАЗ и КАМАЗ.

30 декабря 2020 года пресс-служба компании сообщила о выпуске новой пожарной автоцистерны АЦ 5,0-40 КАМАЗ 43118 МАКАР с двухсекционной кабиной вмещающей 6 человек, предназначенной для доставки к месту пожара личного состава, пожарного оборудования и огнетушащих средств, а также для подачи в очаг пожара воды или воздушно-механической пены.

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Машина состоит из четырех частей, а именно из цистерны для воды объемом 5000 литров и пенобака объемом 500 л, расположенного в насосном отсеке, кабины, переднего и заднего кузова.

Модель оснащена насосом НЦПН-40/100 с номинальной подачей 144 м3/час, расположенным в заднем отсеке автомобиля.

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В конце августа 2020 года компания представила новую модель пожарной автоцистерны АЦ 1,6-40 ГАЗ С41А23 НЕКСТ с кабиной вмещающей 3 человека.

Машина, предназначенная редназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарного оборудования и огнетушащих средств, а также для подачи в очаг пожара воды или воздушно-механической пены, состоит из цистерны для воды объемом 1600 литров и пенобака объемом 90 л, расположенного в насосном отсеке, кабины, кузова.

В заднем отсеке установлен пожарный центробежный насос НЦПН-40/100.

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В настоящий момент компанией освоен выпуск 58 моделей для МЧС, из них 9 моделей пожарных автоцистерн на шасси ГАЗ и КАМАЗ.