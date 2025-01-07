Нижегородская компания выпустила новую пожарную и спасательную технику

В 2024 году нижегородский производитель широкого спектра спецтехники ООО «Автомастер» сообщил о выпупске новых моделей пожарной и аварйно-спасательной техники.

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Во второй половине октября 2024 года пресс-служба компании сообщила о выпуске новой пожарной автоцистерны АЦ 1,6-40 ЕГЕРЬ NEXT, изготовленной на шасси ГАЗ C41A23 САДКО 4×4 с двкхрядной четырехдверной кабиной на 7 мест. Модель оснащена защитным каркасом-веткоотбойником, кенгурятником, механической лебедкой самовытаскивания, защитой двигателя и топливного бака и предназначена йдля доставки личного состава к месту пожара и лесопатрулирования.

В машине установлен пенобак на 100 литров и цистерна на 1600 литров воды, а также насос НЦПН-40/100 центробежного типа с номинальной подачей 144 м3/час.

В 2021 году сайт Сделано у Нас сообщил о выпуске компанией модели пожарной автоцистерны на шасси С41А23 с кабиной вмещающей 3 человека и пенобаком объемом 90 литров.

В настоящий момент ООО «Автомастер» освоил выпуск 26 моделей пожарной техники на шасси ВАЗ, ГАЗ, Форд, Урал, КАМАЗ.

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В начале декабря 2024 года пресс-служба компании сообщила о выпуске новой модели аварийно-спасательного автомобиля на шасси ГАЗ C41RB3 ГАЗОН ЕГЕРЬ NEXT с двухрядной четырехдверной кабиной на 7 мест. В задней части автомобиля размещен отапливаемый кузов-фургон АСА МАКАР (3750×2380×2050 мм), предназначенный для перевозки аварийно-спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и организации работы оперативного штаба.

Новая модель стала второй в линейке аварийно-спасательных автомобилей изготовленных предприятием на шасси ГАЗ С41RB3 ГАЗон Егерь Next.

Ранее был освоен выпуск модели с фургоном АСА МАКАР (3860×2050×2400 мм) .

В настоящий момент компанией освоен выпуск 41 модели аварийно-спасательных автомобилей.

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