Проект строительства Амурского ГПЗ реализован на 70,5%

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Отмечено, что на площадке будущего предприятия продолжается активная фаза строительно-монтажных работ, задействовано более 30 тыс. рабочих и инженеров. На сегодняшний день статус реализации проекта — 70,5%. Активно ведется набор персонала для предстоящей эксплуатации завода.

В частности, на первой и второй технологических линиях продолжаются пусконаладочные работы, монтируется внешняя теплоизоляция основного оборудования — финальная стадия подготовки к испытаниям под нагрузкой.

Обе линии будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

На третьей и четвертой линиях закончен монтаж основного технологического оборудования — установок для осушки, очистки и охлаждения сырьевого газа, колонн выделения этана, метана и азота, компрессорного оборудования. На пятой и шестой линиях установлено первое крупнотоннажное оборудование — колонны для выделения пропана и бутана, аппараты для осушки и очистки газа перед его подачей на разделение. Идет сварка металлоконструкций, укладка трубопроводов и кабельных линий.

В период навигации 2020 года морским и речным транспортом на причал Амурского ГПЗ было доставлено 50 единиц крупнотоннажного оборудования общей массой около 8 тыс. тонн.

Снабжение Амурского ГПЗ электрической и тепловой энергией обеспечит Свободненская ТЭС. Строительство основных зданий и сооружений станции уже завершено. В декабре 2020 года на ТЭС из газопровода «Сила Сибири» началась подача газа для проведения пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования.

Центральным звеном в поставках на экспорт товарного гелия — одного из ценных компонентов, которые будут выделяться на Амурском ГПЗ, — станет Логистический центр обслуживания изотермических контейнеров. Он строится в районе г. Владивостока и будет крупнейшим в мире хабом для поставки жидкого гелия на мировой рынок. Статус реализации проекта составляет 73,2%. На сегодняшний день завершено сооружение объектов общезаводского хозяйства, смонтировано основное и вспомогательное технологическое оборудование, началась подача электроэнергии в Логистический центр. Ведется строительство установки сжижения природного газа для заправки автомобильных тягачей, которые будут обеспечивать перевозку контейнеров.

Сооружение Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.