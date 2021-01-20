На Заводе-производителе электровозов запущена в работу новая дробеструйная камера

Камера дробеструйной очистки спроектирована и установлена для потребностей производственного комплекса Завода, специализирующегося на выпуске грузовых электровозов и пассажирских электропоездов в Свердловской области.

Камера на 2 рабочих поста предназначена для грубой ручной абразивной обработки деталей железнодорожной техники. В ходе обработки с поверхности удаляются элементы ржавчины, окалины, следы лакокрасочных покрытий. Очищаемые изделия имеют размеры 9×3,2×2 м, их вес достигает 17 тонн.

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Новая дробеструйная камера производства SPK GROUP имеет размеры 12×6×6 м, оснащается воротами для проезда изделий и двумя сервисными дверьми. Изделия перемещаются внутрь камеры на специальной телеге. Для сбора, сепарации и хранения абразива предусмотрен комплекс оборудования системы рекуперации дроби.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/neQooxUoJkc

Особенностью данной дробеструйной камеры является наличие настенных галерей, благодаря которым операторы могут обрабатывать крупногабаритные изделия.