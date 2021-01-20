На АВТОВАЗе продолжается модернизация технических процессов

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АвтоВАЗ ввел в эксплуатацию новый цех подсборки шасси и полуавтоматическую линию по установке двигателя и шасси на производстве автомобилей на платформе B0. Модернизированная линия введена в строй в январе 2021 года. Напомним, на нитке B0 в Тольятти АвтоВАЗ выпускает Lada Xray и Largus, а также Renault Logan и Sandero.

Цех подсборки шасси с силовым агрегатом представляет собой напольный конвейер со специальной модульной оснасткой, на которой происходит компоновка основных элементов — это силовой агрегат, подрамник, узлы шасси. Оснастка универсальная, может быть использована для производства моделей различных типов — как передне-, так и полноприводных.

Подвоз комплектующих к новому цеху осуществляют при помощи роботизированных тележек с автопилотом (их производит партнер — завод «Рено Россия» в Москве).

Готовый к установке модуль с мотором и шасси по автоматическим транспортным линиям поступает на участок стыковки с кузовом автомобиля. Эту процедуру неофициально называют «свадьбой». Модернизация позволила минимизировать использование ручного труда. Операторы задают направление и запускают процесс фиксации двигателя, шасси и кузова нажатием кнопки. Повышена ритмичность производства, снижены риск ошибки из-за человеческого фактора и издержки на фонд оплаты труда.

По некоторым данным, введение в строй новой оснастки — это часть подготовки к переходу на производство моделей следующего поколения, которые будут базироваться на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.

http://info.avt...ses/118583.html