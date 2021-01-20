АО «Далур» ввело в эксплуатацию мобильные сорбционные установки для увеличения выпуска скандия

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Для увеличения выпуска скандия АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ"/Горнорудный дивизион Госкорпорации „Росатом“) ввело в эксплуатацию мобильные сорбционные установки."Установки будут работать непосредственно на залежах Далматовского месторождения с хорошим содержанием редкоземельного металла. Их ввод в эксплуатацию позволит увеличить выпуск скандия.

Также две дополнительные сорбционные колонны установлены непосредственно на участке по выпуску скандия», — сообщил заместитель директора по производству АО «Далур» Николай Луценко.Проект попутного извлечения скандия из продуктивных растворов уранодобывающего предприятия реализуется с 2014 года на основании решения Госкорпорации «Росатом».

Проект «Создание высокотехнологичного производства алюмоскандиевой лигатуры с использованием продуктов скважинного подземного выщелачивания урана» победил в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации на право получения субсидии в рамках государственной программы «Развитие науки и технологий». Сама технология разработана специалистами АО «Далур» совместно с учеными Уральского федерального университета.

«Продуктивные растворы, в которых содержатся и уран, и скандий, с эксплуатационных блоков откачиваются погружными насосами и направляются на сорбционный передел. Вначале происходит сорбционное извлечение урана, затем раствор направляется для извлечения скандия. Были подобраны специальные сорбенты и способы их регенерации с целью получения концентрата скандия без примесей радионуклидов, железа и кремния. Экстракционная очистка первичного концентрата помогает получить оксид скандия чистотой 99,9%.

Применение другой запатентованной нами технологии позволило наладить выпуск из первичного концентрата высокотехнологичного продукта — алюмоскандиевых лигатур», — рассказал генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.Все продукты скандиевого передела, вырабатывающиеся предприятием, полностью соответствуют требованиям авиакосмической отрасли и машиностроения. По словам Николая Попонина, уже законтрактован весь объем высокотехнологичных продуктов, который будет произведен в течение ближайших четырех лет.