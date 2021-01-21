Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз проекта RSD59 «Виктор Андрюхин»
Завод «Красное Сормово» (Новгородская область) 20 января 2021 года спустил на воду сухогруз проекта RSD59 «Виктор Андрюхин». Судно стало четвертым в серии из девяти сухогрузов проекта RSD59 для компании ООО «Альфа».
Теплоходы данного проекта строятся по заказу компании ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в рамках контрактов, подписанных в декабре 2019 года. Сухогрузы будут эксплуатировать судоходная компания ООО «Альфа».
После спуска сухогруз «Виктор Андрюхин» будет достраиваться на воде, а весной 2021 года пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику.
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Основные характеристики: длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.
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21.01.2102:24:30