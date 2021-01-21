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Судостроение и судоходство

Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз проекта RSD59 «Виктор Андрюхин»

 © portnews.ru

Завод «Красное Сормово» (Новгородская область) 20 января 2021 года спустил на воду сухогруз проекта RSD59 «Виктор Андрюхин». Судно стало четвертым в серии из девяти сухогрузов проекта RSD59 для компании ООО «Альфа».

Теплоходы данного проекта строятся по заказу компании ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в рамках контрактов, подписанных в декабре 2019 года. Сухогрузы будут эксплуатировать судоходная компания ООО «Альфа».

 © portnews.ru

После спуска сухогруз «Виктор Андрюхин» будет достраиваться на воде, а весной 2021 года пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику.

 © portnews.ru

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Основные характеристики: длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.
Источник: https://portnews.ru/news/307702/

Красное Сормово, Новгородская область, сухогруз, RSD59
  • Clausson Clausson
    21.01.2102:24:30

    Сухогрузы как пирожки пекут. Молодцы.Схема через ГТЛК работает.

    Отредактировано: Clausson~02:25 21.01.21
    #1222737
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