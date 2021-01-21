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Белгородский завод энергетического машиностроения (ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ», г. Белгород, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) поставил котельное оборудование для крупнейшего на Урале предприятия по выплавке меди — Среднеуральского медеплавильного завода (ОАО «СУМЗ», Свердловская область, входит в состав Уральской горно-металлургической компании). Заказчиком выступила ООО «Штарк Энерджи Ревда» (Группа компаний «Штарк», г. Москва).

Котел-пароперегреватель весом 52 т, производительностью 25 т/ч и возможностью перегрева стороннего пара до 40 т/ч изготовлен на базе парового котла БЭМ-25*. Оборудование обеспечивает перегрев пара до температуры 350 °C. Помимо высокой надежности, по сравнению с котлами другой конфигурации, имеющими такую же производительность, он более компактный. И выполнен в форме моноблока. Это облегчает транспортировку оборудования и позволяет заказчику экономить средства при его монтаже.

«Коллектив завода имеет многолетний опыт в изготовлении котельного оборудования для различных отраслей промышленности. С группой компаний „Штарк“ это уже второй наш совместный проект. В 2019 году мы поставили по ее заказу три паровых котла, которые стали первыми из серии БЭМ в моноблочном исполнении, производительностью 35 т/ч. Основным видом топлива для них является доменный газ, который прежде сжигался и выбрасывался в атмосферу. В декабре прошлого года проект мини-ТЭЦ компании „Штарк Энерджи Серов“ с белгородскими котлами попал в число призеров международной премии „Малая энергетика — большие достижения“. Полученная нашим деловым партнером высокая награда — еще одно подтверждение высочайшего качества изготавливаемых на нашем предприятии моноблочных котлов средней мощности», — прокомментировал заместитель управляющего директора — директор инжинирингового центра ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» Сергей Бердин.

Справка

В 1995-м году на заводе «Белэнергомаш» была создана принципиально новая базовая модель транспортабельного блока котла «БЭМ». Название новый котел получил из составляющих названия завода «БелЭнергоМаш», на конструкцию был получен патент. Конструкторские особенности позволили увеличить КПД котла на 2-3%, уменьшить сроки и сложность монтажа. Основным новшеством стала максимальная «вписанность» основного блока котла в разрешенный транспортировочный железнодорожный габарит.

В пределах базовой модели заказчикам предлагались не только широкий выбор конкретных типоразмеров в зависимости от требуемых параметров пара, сжиганию одного или двух видов топлива, но и гибкость компоновки оборудования в условиях монтажной площадки, возможность открытой установки, размещение котлов в различных климатических и сейсмических районах. В 2020 году на заводе приступили к изготовлению 100-го, юбилейного котла в данной серии.

Среднеуральский медеплавильный завод (ОАО «СУМЗ», Свердловская область, г. Ревда, входит в состав Уральской горно-металлургической компании, ОАО «УГМК», Свердловская область, г. Верхняя Пышма) — крупнейшее на Урале предприятие по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. С 2003 года входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

Проект мини-ТЭЦ мощностью 24,9 МВт для крупнейшего предприятия Урала — Надеждинского металлургического завода, реализованный компанией «Штарк», стал победителем VIII Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» в номинации «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт». Престижная награда за лучший проект в области распределенной и альтернативной энергетики была учреждена Российской Ассоциацией малой энергетики при поддержке бизнес-объединения «Деловая Россия», Минэнерго РФ, комитета Государственной Думы по энергетике.

Мини-ТЭЦ Надеждинского металлургического завода по ряду показателей была названа уникальной. В компактном корпусе размещено оборудование, вырабатывающее шесть энергетических продуктов. При этом мини-ТЭЦ утилизирует доменный газ и использует современные экологически чистые технологии.