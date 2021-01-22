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В ООО «Уралмаш — Горное оборудование» (дочернее предприятие Уралмашзавода, г. Орск) успешно завершен последний этап контрольной сборки стационарного миксера емкостью 1300 т, изготовленного для ЕВРАЗ ЗСМК. Это первое оборудование подобного класса, спроектированное и произведенное на орской площадке.

Заводская контрольная сборка миксера, предназначенного для хранения чугуна и усреднения его химического состава и температуры, проходила в два этапа: в конце декабря прошла проверку опорно-ходовая часть миксера, а на прошлой неделе в присутствии заказчика провели сборку кожуха. По словам главного конструктора ООО «Уралмаш — Горное оборудование» Максима Юматова, приемо-сдаточные мероприятия прошли успешно, и предприятие уже ведет подготовку оборудования к отгрузке.

Стационарный миксер для орского предприятия — первый образец агрегата такого класса. Ранее комплектные поставки стационарных миксеров Уралмаш — Горное оборудование не осуществлял.

В рамках контракта с ЕВРАЗ ЗСМК был разработан и изготовлен весь комплекс необходимого оборудования.

«Для нового миксера специалисты конструкторской службы разработали усиленную опорно-ходовую часть, в частности пересмотрели конструкцию роликов, а также спроектировали быстроизнашиваемые узлы из цветных металлов. Кроме того, внедрили систему смазки и сделали горловину миксера более удобной для эксплуатации. Все это позволит повысить срок службы оборудования и его надежность», — отметил главный конструктор Уралмаш-ГО Максим Юматов.

В настоящее время на орской площадке началось изготовление еще одного стационарного миксера емкостью 130 т для ЕВРАЗ НТМК, одновременно конструкторы проектируют передвижной миксер МП-600 по заказу Магнитогорского металлургического комбината.