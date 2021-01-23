Амурский ГПЗ

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Все самые важные события 2020 года на стройплощадке Амурского ГПЗ — в нашем ролике! Если в январе прошлого года общий прогресс по проекту строительства составлял 50,1%, то к декабрю ключевой показатель вырос до 70,5%.

Итак, хроника 2020 года:

В январе — марте завершен монтаж крупнотоннажного оборудования, поставленного в навигацию 2019 года, велись работы на основных энергообъектах, установлены первые четыре ГПА «Ладога», собраны 15 шаровых резервуаров на Товарно-сырьевой базе, выполнен конструктив здания центральной операторной и гелиевого комплекса;

В апреле реализован комплекс мероприятий по профилактике COVID-19: организован «закрытый контур» завода и обсерваторы, введен постоянный термоконтроль персонала, установлен термокомплекс в аэропорту Благовещенска;

В мае обустроены аппаратные и закрытые распределительные устройства на первом пусковом комплексе, стартовали пусконаладочные работы на первой паре газоперекачивающих агрегатов «Ладога-32», началась навигация и доставка крупнотонажного оборудования;

В июне стартовала очередная навигация — доставка крупнотоннажного оборудования на строительную площадку. Была проведена профилактическая дезинфекция всей стройплощадки Амурского ГПЗ силами подразделения химической и биологической защиты Восточного военного округа;

В июле завершено строительство медицинского центра НИПИГАЗа c современным комплексом компьютерной томографии и ПЦР-лабораторией, идет транспортировка крупнотоннажных грузов;

В августе установлена колона выделения этана на 4-й линии, завершены работы по приоритетным узлам коммерческого учета газа;

В сентябре на 4-й линии установлен деметанизатор, смонтированы адсорберы осушки и очистки сырьевого газа на 5-й и 6-й линиях;

В октябре завершена теплоизоляция колонн установки низкотемпературного разделения газа на 1-й линии, полностью завершен монтаж оборудования, поставленного в навигацию 2020, на постоянный фундамент на 4-й технологической линии установлен холодный блок;

В ноябре завершена теплоизоляция колонн установок низкотемпературного разделения 2-й линии, смонтированы ГПА «Ладога» на 4-й линии, выполнена врезка в МГ «Сила Сибири» для подачи газа на Свободненскую ТЭС;

В декабре подан газ на Свободненскую ТЭС, установлен 8-й ГПА «Ладога». На площадке — более 30 тысяч человек строительного персонала. Параллельно продолжался набор эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ.