ЗАО «СММ» осуществило поставку второго портального монтажного крана «CММ-3000» ЦС «Звездочка»

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«ЗАО «СММ» изготовило и поставило «Центру Судоремонта «Звездочка» второй портальный монтажный кран «СММ-3000», предназначенный для выполнения операций при строительстве судов: секционный монтаж, сборочные работы, а также операций по подъему и перемещению штучных грузов.

Реализуемый в рамках государственной программы импортозамещения портальный монтажный кран «СММ-3000» обладает аналогичными техническими характеристиками с краном, поставленном на предприятие ранее в июне 2020 года.

Технические характеристики:

максимальная грузоподъемность главного подъёма — 100 тонн;

максимальная грузоподъемность вспомогательного подъёма — 12,5 тонн;

максимальный вылет стрелы главного подъема- 63 метра;

максимальный вылет стрелы вспомогательного подъема — 69 метров;

высота главного и вспомогательного подъема — 50 метров.

Кран установлен на судостроительной набережной предприятия-заказчика. Увеличенная зона эксплуатации в сочетании с грузоподъёмностью и высотой подъема позволяют технике проводить работы на судах длиной до 69 метров.

Благодаря своим техническим характеристикам монтажный кран «СММ-3000» позволит «Центру судоремонта» значительно снизить производственные трудозатраты и увеличить скорость выполнения заказов.

На кране установлено электрооборудование, произведенное предприятием «СММ-Электро». Металлоконструкции крана изготовлены на заводе «СММ-Тяжмаш». Оба производственных комплекса входят в Группу компаний «СММ».

Второй поставленный кран «СММ-3000» пополнил линейку выпущенных ранее портальных монтажных кранов российского производителя «СММ», в которую также входят краны «СММ-1400», «СММ-2500», «СММ-4500» и «СММ-6000». Эффективность их работы подтверждена крупнейшими судостроительными и судоремонтными предприятиями страны.