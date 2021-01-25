В Таловском районе Воронежской области заработал новый свиноводческий комплекс

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ГК «АГРОЭКО» запустила в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс в Воронежской области.

Предприятие заработало в январе. На производстве уже находится первая тысяча поросят. Ожидается, что до конца февраля на комплексе будет содержаться 10 тыс. животных.

Производственная мощность площадки рассчитана на одновременное содержание 34 тыс. голов.

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Кроме нового свиноводческого объекта на территории Таловского района располагаются ещё три производственных площадки «АГРОЭКО», станция искусственного осеменения, комбикормовый завод и автотранспортное предприятие.

За всё время работы ГК «АГРОЭКО» инвестировала в экономику Таловского района 9,5 млрд рублей. С появлением нового производства открыты дополнительные рабочие места для жителей близлежащих сельских поселений. Общая численность занятых на производственных площадках компании в этом районе — более 900 человек.