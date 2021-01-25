В Таловском районе Воронежской области заработал новый свиноводческий комплекс
ГК «АГРОЭКО» запустила в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс в Воронежской области.
Предприятие заработало в январе. На производстве уже находится первая тысяча поросят. Ожидается, что до конца февраля на комплексе будет содержаться 10 тыс. животных.
Производственная мощность площадки рассчитана на одновременное содержание 34 тыс. голов.
Кроме нового свиноводческого объекта на территории Таловского района располагаются ещё три производственных площадки «АГРОЭКО», станция искусственного осеменения, комбикормовый завод и автотранспортное предприятие.
За всё время работы ГК «АГРОЭКО» инвестировала в экономику Таловского района 9,5 млрд рублей. С появлением нового производства открыты дополнительные рабочие места для жителей близлежащих сельских поселений. Общая численность занятых на производственных площадках компании в этом районе — более 900 человек.
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25.01.2119:49:53
25.01.2120:36:52