Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Таловском районе Воронежской области заработал новый свиноводческий комплекс

 © riavrn.ru

ГК «АГРОЭКО» запустила в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс в Воронежской области.

Предприятие заработало в январе. На производстве уже находится первая тысяча поросят. Ожидается, что до конца февраля на комплексе будет содержаться 10 тыс. животных.

Производственная мощность площадки рассчитана на одновременное содержание 34 тыс. голов.

 © im.kommersant.ru

Кроме нового свиноводческого объекта на территории Таловского района располагаются ещё три производственных площадки «АГРОЭКО», станция искусственного осеменения, комбикормовый завод и автотранспортное предприятие.

За всё время работы ГК «АГРОЭКО» инвестировала в экономику Таловского района 9,5 млрд рублей. С появлением нового производства открыты дополнительные рабочие места для жителей близлежащих сельских поселений. Общая численность занятых на производственных площадках компании в этом районе — более 900 человек.

Источник: https://agroeco.ru/news/v-talovskom...tal-novyy-svinovodcheskiy-kompleks/

свинокомплекс, Агроэко, Воронежская область, сельское хозяйство
  • igor dukhovich igor dukhovich
    25.01.2119:49:53

    Очень рад за земляков, тем более 900 рабочих мест для сельской местности — сказка.

    #1223213
  • Maksim Klabdii Maksim Klabdii
    25.01.2120:36:52

    одновременное содержание 34 тыс. голов на такой небольшой территории какой там будет запах свиньи будут болеть их колоть антибиотиками уменьшить количество раза в три организовать выпас на свежем воздухе   

    #1223218
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,