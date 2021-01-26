Компания «Рея» из Карачаево-Черкессии запустила молочный комплекс на 900 голов

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В Карачаево-Черкесии на полную производственную мощность вышел инвестиционный проект по «Строительству молочного комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом».

Реализация проекта стартовала в начале 2018 года. За два года в ауле Старо-Кувинск появился современный животноводческий комплекс, состоящий из 15 корпусов.

Общий объём инвестиций составил 650 млн руб.

В рамках данного проекта приобретено 915 голов племенного КРС голштинской породы. Сейчас поголовье на ферме увеличилось в ,5 раза и оставляет уже около 2,5 тысяч голов.

© kchr.ru

Целью данного проекта является восстановление племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота молочного направления голштинской породы и производство молока-сырья до 6,0 тыс. тонн, реализация племенных телок и нетелей около 150 голов в год в товарные хозяйства региона, что позволит существенно улучшить качество и увеличить молочную продуктивность. Надой за 2020 год составил 9 800 тонн (что на 30% выше проектных значений).

Проект уникален тем, что входит в союз компаний, который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы ООО «Новый путь», который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, заканчивая переработкой молока ООО ФХ «Фирмой «Сатурн».

Сейчас фирма «Рея» приступила к реализации второго этапа инвестиционного проекта, который включает: «Строительство объектов молочного комплекса для увеличения поголовья коров и нетелей» (строительство телятника на 520 мест, коровника на 140, силосных ям, навесов для сена) и «Строительство оросительной системы площадью 390 га» (строительство гидротехнических сооружений, насосных станций, прокладка магистральных водоводов, приобретение дождевальных машин, улучшение земельного фонда, выращивание грубых сочных кормов и увеличение урожайности зерновых культур).

Общая стоимость 2 этапа составит 437 млн руб.

© kchr.ru

© kchr.ru

© kchr.ru

© kchr.ru

© kchr.ru

© kchr.ru