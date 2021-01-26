Ростех оснастил новейшими тренажерами центр подготовки летчиков ВМФ

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Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех оснастил центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске тренажерами на динамической платформе для обучения экипажей противолодочных вертолетов Ка-27М, Ка-29, а также палубных ударных вертолетов Ка-52К. Новая техника сделает подготовку эффективнее и позволит получить навыки управления машинами в сложных условиях, а также в нештатных ситуациях.

В состав комплекса входит оборудование для отработки полного спектра полетных заданий, модули имитации тактической обстановки, а также оборудование регистрации и контроля действий пилотов. Главная особенность тренажеров на динамической платформе — подвижное основание на гидравлических опорах. За счет этого тренажер достоверно имитирует полет, маневрирование и динамику управления вертолетом.

«Современного летчика невозможно подготовить без высокотехнологичного цифрового оборудования. Мы предлагаем заказчикам готовый комплекс учебных средств, который позволит отрабатывать навыки работы с техникой без необходимости рисковать дорогостоящей машиной. Тренажеры нового поколения помогут подготовить пилотов машин, в том числе для авиагрупп новых российских вертолетоносцев», — сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Тренажеры на динамической платформе созданы в подмосковном ЦНТУ «Динамика» холдинга «Технодинамика». Оборудование может функционировать как в составе учебно-тренировочных комплексов, так и автономно, в качестве самостоятельных учебных средств.

«Оборудование реалистично имитирует полет и даст летчикам бесценные навыки управления машинами в критических ситуациях: при отказах двигателей, авионики, полете в условиях турбулентности. Новые тренажеры позволят на качественно новом уровне готовить летный и инженерно-технический состав морской авиации ВМФ», — прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.