Уральское КБ вагоностроения разработало износостойкие резиновые уплотнения для цистерн

© rostec.ru

Современные требования к перевозке агрессивных грузов устанавливают высокую планку к техническому оснащению применяемого железнодорожного парка вагонов-цистерн. Они оснащаются специализированной арматурой, которая исключает прямой контакт груза с атмосферой, при этом качество наливо-сливной арматуры также должно обеспечивать полную герметичность емкости.

Выполнению этих целей служат в том числе и резиновые уплотнения.Уральское КБ вагоностроения концерна «Уралвагонзавод» разработало новое резиновое уплотнение с увеличенным до 12 месяцев сроком службы, стойкое к воздействию одного из самых агрессивных грузов — коксохимического сырья для производства технического углерода. Работы выполнены в рамках сопровождения жизненного цикла железнодорожных изделий марки «УВЗ».

Для их изготовления инженеры УКБВ подбирали состав резиновой смеси повышенной стойкости. По конструкторской документации резиновые уплотнения были изготовлены на Уралвагонзаводе, протестированы в испытательном центре КБ, где они подтвердили высокое качество. Новые резиновые уплотнения были установлены на специализированные цистерны модели 15-5181 для перевозки коксохимических грузов и нефтепродуктов, относящихся к опасным и агрессивным грузам. Эти цистерны были спроектированы специалистами УКБВ специально для ПАО «ММК». Собственник подвижного состава тоже убедился в надежности новых деталей.

«Даже через год службы уплотнительные кольца отлично сохранили первоначальные запирающие свойства. Контроль за установленными уплотнениями продолжается, и в настоящий момент ресурс стойкости уплотнений уже составляет 19 месяцев», — рассказал представитель ПАО «ММК» Вадим Майоров.

«Конечно, мы довольны полученным результатом. В РЖД уже согласовали изменения в конструкторской документации цистерны модели 15-5181. Срок эксплуатации резиновых уплотнений будет значительно увеличен», — пояснил заместитель главного конструктора УКБВ Александр Курочкин.

Новыми деталями укомплектуют цистерны, которые в будущем сойдут с конвейера Уралвагонзавода. Эти же уплотнения поступят в обслуживающие ремонтные подразделения. Они заменят уплотнительные элементы, герметичность и работоспособность которых обеспечивается при условии регламентной замены каждые 6 месяцев эксплуатации, что увеличивает издержки собственника цистерн.

«Сопровождение нашей продукции, бесспорно, продолжится. Мы всегда отслеживаем жизненный цикл изделий, оперативно реагируем на пожелания заказчика и выполняем техническое обслуживание подвижного состава, — прокомментировал Александр Курочкин. — Для нас это важно. Десятки лет УКБВ имело репутацию надежного проектировщика, который поддерживает заказчиков и следит за качеством своих объектов. Чем длиннее срок службы продукции, тем лучше для собственника. Таким образом, он сможет существенно сэкономить на эксплуатационных расходах».