ЗАО «СММ» сдало в эксплуатацию ВМТП два портальных крана «Витязь»

© skr.sh

ЗАО «СММ» (г. Санкт-Петербург) сдало в эксплуатацию оставшиеся два из четырех портальных крана «Витязь», доставленных во Владивостокский морской торговый порт (ПАО «ВМТП») по Северному морскому пути (СМП, Севморпуть) в декабре 2020 года.

Реализуемые в рамках государственной программы импортозамещения и увеличения производственных мощностей портальные краны «Витязь» являются универсальным перегрузочным оборудованием, относятся к последнему поколению перегрузочной техники и полностью соответствуют специфике грузопотока, обрабатываемого на терминалах порта, а именно генеральных и навалочных грузов.

Грузоподъёмность «Витязей» — 63 тонны, вылет стрелы — 40 м. Техническое отличие кранов заключается в механизме передвижения, который позволяет технике свободно перемещаться по криволинейному участку крановых рельс с радиусом поворота 140 м.

Портальные краны монтировались на территории МТП «Усть-Луга» (Ленинградская область). Затем оборудование транспортировалось в собранном виде по Северному морскому пути на место постоянной эксплуатации. Общий вес перевезенных металлоконструкций кранов составил более 2500 тонн.