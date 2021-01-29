«Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ

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Московский завод холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил планшетные фотометры в Белоруссию, Киргизию, Армению и Таджикистан. Приборы позволяют проводить иммуноферментные (ИФА) тесты на коронавирус и антитела к нему.

Иммуноферментные планшетные фотометры поставлены в страны СНГ по контракту с Федеральным центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора и в рамках исполнения распоряжения Правительства России по укреплению национальных лабораторий отдельных стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии по противодействию распространению устойчивости к противомикробным препаратам.

С помощью российских устройств специалисты местных лабораторий будут определять качественные и количественные показатели низкомолекулярных соединений, макромолекул, вирусов на основе специфической реакции антиген-антитело. В результате такой реакции нейтрализуются вирусы, обездвиживаются вирулентные бактерии, а также связываются токсины — таким образом, к примеру, устанавливается содержание антител в исследуемой сыворотке.

Фотометр разработан в рамках реализации программы по диверсификации производства и выпуску продукции гражданского назначения. Он имеет открытую систему, обеспечивающую работу с разными тестами и позволяющую врачу-лаборанту описывать и сохранять в памяти прибора до 200 тестов. В составе холдинга фотометр производит московский завод «Сапфир».

"ИФА-метод считается самой современной методикой исследования и одним из наиболее активно развивающихся направлений химической энзимологии. Именно тесты этого типа обычно проводят сейчас, в пандемию, для выявления COVID-19 или наличия антител к этому вирусу в организме человека. Наш фотометр автоматически обрабатывает до 96 проб одновременно. Он обеспечивает оперативное и качественное проведение лабораторных исследований уже в нескольких сотнях медучреждений страны и за рубежом. В частности, планомерно развивается партнерство со странами СНГ", — сказал генеральный директор МЗ «Сапфир» Сергей Кузнецов.

Сейчас фотометр «ЭФОС 9305» используют в лечебно-профилактических учреждениях для проведения иммуноферментного анализа при диагностике бактериальных вирусных и протозойных инфекций, онкозаболеваний, аутоиммунных и наследственных заболеваний. Изделие применяется и в целях выявления патологии эндокринной системы или иммунного статуса организма, используется при оценке качества и безопасности продуктов питания, в ходе биологических исследований.