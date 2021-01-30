Малый ракетный корабль «Грайворон» вошел в состав Черноморского флота

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Малый ракетный корабль «Грайворон» в субботу официально вошел в состав Черноморского флота.

Торжественная церемония поднятия флага прошла на причале в центре Севастополя. Перед этим Андреевский флаг корабля был освящен в храме Архистратига Михаила — одном из главных храмов ЧФ.

«Поздравляю личный состав с вводом корабля в состав Черноморского флота», — обратился к экипажу начальник Главного штаба ВМФ России — первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко.

На митинге в честь поднятия флага на «Грайвороне» собрались военнослужащие ЧФ и горожане, представители командования Черноморского флота, городских властей, завода-изготовителя и Русской православной церкви.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ РФ, являются многоцелевыми кораблями класса «река — море». Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом «Калибр-НК». «Грайворон» станет четвертым МРК проекта 21631 на Черном море. В составе Черноморского флота уже выполняют задачи экипажи трех кораблей данного проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».