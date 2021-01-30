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Армия и Флот

Малый ракетный корабль «Грайворон» вошел в состав Черноморского флота

 © tass.ru

Малый ракетный корабль «Грайворон» в субботу официально вошел в состав Черноморского флота.

Торжественная церемония поднятия флага прошла на причале в центре Севастополя. Перед этим Андреевский флаг корабля был освящен в храме Архистратига Михаила — одном из главных храмов ЧФ.

«Поздравляю личный состав с вводом корабля в состав Черноморского флота», — обратился к экипажу начальник Главного штаба ВМФ России — первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко.

На митинге в честь поднятия флага на «Грайвороне» собрались военнослужащие ЧФ и горожане, представители командования Черноморского флота, городских властей, завода-изготовителя и Русской православной церкви.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ РФ, являются многоцелевыми кораблями класса «река — море». Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом «Калибр-НК». «Грайворон» станет четвертым МРК проекта 21631 на Черном море. В составе Черноморского флота уже выполняют задачи экипажи трех кораблей данного проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/10584687

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Малый ракетный корабль "Грайворон", проект 21631
  • Великоросс Великоросс
    30.01.2112:35:32

    Черноморский флот до конца 2021 года получит шесть боевых кораблей и четыре вспомогательных судна.

    https://russian...ii-flot-korabli

    #1223650
    • Нет аватара altman66
      30.01.2113:49:21

      всю голову сломал, получается только 5 при самом лучшем раскладе, если только еще катер типа «Раптор» или БК-16

      #1223660
  • Александр Сенин Александр Сенин
    30.01.2112:57:20

    Это проект 21631. Он стрелял с акватории Каспийского моря по целям Исламского Государства в Сирии. Расстояние 1500 км. Ракетами «калибр».

    #1223654
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    30.01.2113:41:35

       

    #1223659
  • Seriomilander Seriomilander
    30.01.2113:50:49

    У меня есть ролик об этом проекте:

    ©Видео с youtube.com

    #1223661
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