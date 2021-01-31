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Электроника и электротехника

В электроремонтном цехе ЧерМК впервые собрали с нуля электродвигатель собственной разработки

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Mdj1oY4e8cw

В электроремонтном цехе дирекции по ремонтам череповецкие металлурги привыкли чинить двигатели любых размеров, марок и сложностей поломки. Но с нуля собрать агрегат своими силами — первый опыт.
Источник: https://youtu.be/Mdj1oY4e8cw

ЧерМК, Северсталь, Вологодская область, электротехника
  • Clausson Clausson
    31.01.2105:28:31

    Да, возможности ремонтных цехов наших металлургических комбинатов зачастую превосходят возможности многих машиностроительных предприятий.

    #1223729
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