В электроремонтном цехе ЧерМК впервые собрали с нуля электродвигатель собственной разработки

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В электроремонтном цехе дирекции по ремонтам череповецкие металлурги привыкли чинить двигатели любых размеров, марок и сложностей поломки. Но с нуля собрать агрегат своими силами — первый опыт.