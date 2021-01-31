В электроремонтном цехе ЧерМК впервые собрали с нуля электродвигатель собственной разработки
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Mdj1oY4e8cw
В электроремонтном цехе дирекции по ремонтам череповецкие металлурги привыкли чинить двигатели любых размеров, марок и сложностей поломки. Но с нуля собрать агрегат своими силами — первый опыт.
Источник: https://youtu.be/Mdj1oY4e8cw
Читайте также...
- В Череповце на ЧерМК запущен новый 32-тонный электромостовой кран
- Запущен новый агрегат продольной резки в цехе покрытий металла № 1 ЧерМК
- На ЧерМК в цехе внепечной обработки конвертерной стали смонтирован новый отечественный мостовой кран
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
31.01.2105:28:31