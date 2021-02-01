В Коми заработала роботизированная ферма на 150 голов

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В селе Чухлэм Сысольского района Республики Коми открылась новая роботизированная ферма беспривязного содержания на 150 голов крупного рогатого скота ООО «Агроресурс».

"Проект был реализован для повышения качества молока. У каждой коровы есть чип на ошейнике, который считывается роботом в индивидуальном порядке во время дойки и кормёжки животных. За первый месяц работы новой фермы средний удой уже составляет порядка 20 литров молока, тогда как на других фермах хозяйства — это 17-19 литров на одну корову в сутки. И это не предел. В планах переоборудовать действующую ферму с линейным молокопроводом также под роботизированную", — рассказала заместитель генерального директора Наталья Гусятникова.

Общая стоимость проекта составила 51 млн рублей. Минсельхоз Республики Коми просубсидировал 35 млн рублей стоимости строительно-монтажных работ и оборудования. Благодаря обновлению производственной базы хозяйства создано 6 новых рабочих мест.

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Предприятие является крупным производителем молока, мяса и картофеля. Молоко-сырьё реализуется в ООО «Сыктывкарский молочный завод», мясо — организациям общественного питания и индивидуальным предпринимателям в районе.

Для улучшения качества и увеличения объёмов выпускаемого сырья на протяжение последних нескольких лет ООО «Агроресурс» модернизировало производство. Была проведена реконструкция комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции; телятника под коровник на 165 коров беспривязного содержания с доильно-молочным блоком; построены овощехранилище на 300 тонн и телятник на 152 головы.

Реализация подобных крупных инвестиционных проектов имеет большое социальное значение для сельских территорий республики: обеспечивается продовольственная безопасность и ветеринарное благополучие, а также внедряются прогрессивные роботизированные технологии в производство.

В 2021 году в Республике Коми будет продолжено строительство животноводческой фермы на 540 голов КРС в с. Пезмег и фермы на 140 голов в д. Выльыб Корткеросского района; реконструкция коровника под содержание телят на 350 голов в Сыктывдинском районе.

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© komiinform.ru