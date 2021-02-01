ОАО «Молочный завод «Мясниковский» запустило линию по производству творога в Ростовской области

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29 января состоялся запуск нового цеха по производству творога в ОАО «Молочный завод «Мясниковский», расположенном вблизи Ростова-на-Дону.

Объём инвестиций в оборудование нового производства превысил 110 млн рублей, 35 из которых являлись субсидией из регионального бюджета.

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Руководство Мясниковского молзавода отметило, что новая творожная линия полностью автоматизирована и способна выпускать в сутки до восьми тонн творога более высокого качества и в новой упаковке, для производства которого требуется около 50 тонн молока-сырья от донских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

В целом мощность предприятия по переработке молока — 60 000 тонн в год. В 2017-2019 годах объем инвестиций, направленных на расширение производственных мощностей, составил 240 млн рублей.

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