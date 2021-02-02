Завершено строительство солнечной электростанции «Медведица»

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Солнечная электростанция «Медведица» 25 МВт начала работу на Оптовом рынке электроэнергии и мощности с 01 февраля 2021 года. Солнечный парк находится в Даниловском районе Волгоградской области.

Станция построена с привлечением кредитных средств Сбербанка и на основе использования оборудования, локализованного на территории Российской Федерации. Объем инвестиций около 3,2 млрд руб.

Это четвертая солнечная электростанция, построенная Солар Системс на территории Волгоградской области. Суммарная мощность построенных компанией солнечных электростанций в Волгоградской области достигла 90 МВт. Прогнозируемый объём выработки электроэнергии до конца 2021 года составит 29 млн кВт*ч,

Появление нового объекта генерации повысит надежность энергоснабжения в области. Вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для энергоснабжения свыше 25 000 домохозяйств. При реализации проекта было создано более 200 рабочих мест.

Солнечная электростанция размещается на участке площадью около 500 000 кв.м. При реализации проекта было установлено более 72 тыс. фотоэлектрических модулей. Коэффициент локализации оборудования, посчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 426 от 03.06.08 и подтвержденный Минпромторгом РФ, составляет более 70%.

Справка

ООО «Солар Системс» было учреждено в марте 2014 года для строительства и эксплуатации солнечных парков на территории России. В настоящее время компания ведет работу по строительству СЭС на территории Ульяновской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан.