На Сахалине запущены экспресс-поезда, связавшие Южно-Сахалинск с Поронайском и Корсаковом

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Новый подвижной состав и оптимизация графика пассажирского движения АО «Пассажирская компания Сахалин» позволят сахалинцам быстрее добираться в пункты назначения.

Так, за счёт сокращения числа остановок поезда, идущие из островной столицы в Поронайск и обратно, потратят на дорогу чуть больше пяти часов в один конец (время в пути обычным составом составляет около семи часов).

Благодаря удобному расписанию жители городов центра Сахалина смогут приезжать в областной центр по делам, оборачиваясь одним днём, без необходимости оставаться в Южно-Сахалинске на ночь. Поезд из Поронайска в областной центр будет ежедневно отправляться в 5.35 и прибывать в Южно-Сахалинск в 10.47, а в обратный рейс РА3 «Орлан» отправится в 16.10 (прибытие в Поронайск в 21.10). Обычные составы отправляются из Поронайска в 0.10 и 03.19 и прибывают в Южно-Сахалинск в 06.51 и 09.21 соответственно, а из Южно-Сахалинска — в 19.09 и 22.52 с прибытием в Поронайск в 01.33 и в 04.41 по местному времени.

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Ж/Д Вокзал Поронайск.Сахалинская область

Кроме того, экспрессы будут останавливаться на станциях, где наблюдается высокий пассажиропоток, — это Долинск, Взморье, Макаров. — Мы не только запустили экспресс-поезд, но и восстановили этот маршрут. Поезд сообщением Южно-Сахалинск — Тихая — Поронайск курсировал до 2017 года. Потом из-за перешивки колеи движение было приостановлено, — рассказывает заместитель генерального директора АО «Пассажирская компания Сахалин» Михаил Малюгин.

— Три года один из крупнейших городов Сахалинской области был связан с областным центром только поездами дальнего следования № ¾ Южно-Сахалинск — Ноглики и № 603/604 Ноглики — Южно-Сахалинск. А за пригородные железнодорожные перевозки к северу от Южно-Сахалинска отвечали только ежедневные поезда № 6201/6202 Южно-Сахалинск — Томари и Томари — Южно-Сахалинск. Теперь же рейсы из Южно-Сахалинска до Поронайска и обратно будут осуществляться рельсовыми автобусами РА3 «Орлан» новой модификации.

— Первые пассажиры уже оценили комфорт, который сопровождает их во время путешествия, — сказал Михаил Малюгин.

— В поездах установлены удобные кресла самолётного типа с подголовниками и подлокотниками, оснащённые индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, с февраля ускорится движение пригородного поезда Южно-Сахалинск — Корсаков. С учётом пересмотра графика время в пути у него сократится на 9 минут.

Сокращение достигнуто за счёт меньшей продолжительности стоянки на второстепенных остановках. Ещё одно важное преимущество новых пригородных поездов, как отмечают в АО «Пассажирская компания Сахалин», — это стоимость проезда.