Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

В Дальневосточное ВОКУ впервые поступили современные снайперские винтовки СВ-98

 © function.mil.ru

Первая партия снайперских винтовок СВ-98 поступила на вооружение Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, дислоцированного в г. Благовещенск в Амурской области.

В ДВОКУ сильная школа подготовки снайперов. Курсанты на протяжении нескольких последних лет выигрывают всеармейские соревнования «Снайперский рубеж» и достойно представляют страну на международном этапе армейских игр. Поступившее оружие позволит совершенствовать навыки и обучить будущих офицеров особенностям эксплуатации новой снайперской винтовки.

Винтовка СВ-98 — российская неавтоматическая снайперская винтовка, значительно превосходящая по дальности и точности, имеющиеся на вооружении снайперские винтовки Драгунова (СВД). Она обладает высокими характеристиками эффективной стрельбы на дальностях до 1000 м. и магазином на 10 патронов. Винтовка предназначена для уничтожения живой силы неприятеля как незащищенной, так и имеющей средства индивидуальной броневой защиты.

В поступившей модификации винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и усовершенствован оптический прицел с улучшенным 12 кратным прицелом с новой сеткой прицела и подсветкой шкал для удобного ведения стрельбы в ночных условиях.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342092@egNews

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

СВ-98
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,